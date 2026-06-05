Alta Barda cumplió 40 años y lo festeja en constante crecimiento

El club Alta Barda esta de festejos, cumple 40 años y se sostiene como una gran referencia de Neuquén y toda la zona. Desde el 4 de junio de 1986, el preciso momento en el que abrió sus puertas, no paró de crecer, los patines que rodaron en el techo de la ciudad se multiplicaron y los otros deportes no tardaron en sumarse. En el medio y sin pausas, obras. Las últimas, una cancha de vóley y tres de pádel.

El patín carrera fue la primera actividad y, vaya si se sostuvo. Su equipo brilla a nivel país y es el ganador de la Liga Nacional de Clubes desde 2018. Campeonas mundiales, presencia en todas las selecciones nacionales y un recambio que afloja arman uno de los combos con más logros en la zona.

Todo empezó con el patín carrera y ya pasaron 40 años. (Archivo Matías Subat)

La pileta, las canchas y más

Con el correr de los años, la pileta climatizada se transformó en un espacio clave y también aparecieron nadadores destacados que dejaron su marca, primero a nivel local y después, internacional. El club también logró meterse en el top 10 argentino con sus categorías formativas.

En octubre del 2010 llegó otro momento clave, en este caso para el hockey. Lograron terminar la cancha, que en un principio fue de polvo de ladrillo y después de césped sintético. Desde el cielo, el verde y su vecina pista de patín son los gigantes del club.

El fútbol no puede estar ausente en ningún rincón de Argentina y por eso las canchas de sintético están presentes en la zona de ingreso al club. Antes, el fulbito era indoor, espacio que tiene nuevo piso flotante y que alberga deportes como básquet y hándbol.

El vóley tiene gimnasio propio y es una de las últimas obras. (Archivo Matías Subat)

Ahí estaba el vóley, que hace un par de años se mudó a la zona más alta, en una de las obras más nuevas. Y al lado, las canchas de pádel, con turnos a full. El espacio de la escalada deportiva y montañismo completa la trilogía en esa zona de la entidad. El gimnasio de aparatos, en el corazón del club, cierra un círculo tan redondo como el cumple. Son 40 y, claro, van por más.