Chubut le propuso a Nación intervenir en la atención del PAMI para evitar un colapso en su salud pública

La crisis por la que atraviesa el PAMI en la Patagonia se refleja en Chubut con una importante demanda de los afiliados a la obra social de los jubilados en los hospitales públicos. Por eso, el gobernador Ignacio Torres le propuso a la Secretaría de Salud de la Nación la intervención directa de la provincia en una primera instancia en el primer y segundo nivel de atención.

Chubut le propuso a Nación intervenir en la atención del PAMI

«Le llevamos dos propuestas: una es poder hacernos cargo del primer y segundo nivel de atención y evaluar también poder financiar el tercer nivel de atención con una gerenciadora provincial», dijo Torres cuando anunció la intención de su gobierno.

El primer nivel abarca la atención primaria a través del médico de cabecera, quien actúa como puerta de entrada al sistema, realiza controles, indica derivaciones y emite recetas. El segundo nivel incluye la atención hospitalaria: consultas con especialistas de segundo orden, guardias médicas, estudios de diagnóstico complejos e internación. El tercero trata dolencias de alta complejidad, lo que en la intención del mandatario entraría en vigencia en una etapa posterior, sobre lo cual no dio precisiones.

«El objetivo es garantizar en momentos de corte prestacional que siga la rueda» y asegurar “la atención tanto en el sistema público como en las clínicas privadas”, dijo Torres y remarcó “la urgencia de una definición por parte de Nación. Si hay alguien que no puede esperar, es el jubilado, y más con temas de salud tan sensibles». La expectativa del gobierno chubutense es tener una definición al respecto a partir de la semana que viene. En algunas ciudades urge una solución: solamente en la zona cordillerana hay 7 mil afiliados que tienen cortadas las prestaciones hace 3 meses.

Torres advirtió, además, que la crisis del PAMI ya tiene consecuencias directas sobre el sistema sanitario chubutense. Explicó que, cada vez que las clínicas privadas suspenden la atención a los afiliados de la obra social, la demanda se traslada de manera inmediata a los hospitales públicos.

«Cuando las clínicas privadas le cortan el servicio a PAMI, rápidamente se dispara la cantidad de uso del sistema público» y “esa presión se refleja especialmente en el aumento de las internaciones y en la mayor ocupación de camas, lo que obliga al Estado provincial a reforzar la capacidad de respuesta de los hospitales”.

Chubut cuenta con dos hospitales de alta complejidad: el de Comodoro Rivadavia y el de Trelew, este último inaugurado a principios de este año y que aún no cuenta con el equipamiento completo. El fuerte aumento en las prepagas y los trabajadores que se quedaron sin obra social por motivos de despidos o cierre de establecimientos hizo crecer notablemente la atención en los hospitales públicos.

Por otro lado, además de la atención sanitaria, el Ejecutivo Provincial analiza implementar una tarjeta social destinada a ampliar la cobertura de medicamentos para jubilados de menores recursos, en coordinación con los municipios.

El gobernador también destacó la intervención del jefe de gabinete Diego Santilli, quien facilitó el vínculo con la Secretaría de Salud de la Nación para iniciar y avanzar en las negociaciones que permitan llevar adelante el proyecto. Torres se mostró confiado en que será posible alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad de la atención para los afiliados de PAMI en Chubut.

La iniciativa del gobernador de Chubut se da en el marco de la creciente crisis en el sistema de salud de los jubilados, que ha provocado reiterados cortes tanto en la prestación de los servicios como en la atención de los profesionales médicos. Ahora, se espera una respuesta de Nación y se agilizarán las gestiones para poner en marcha la iniciativa, al principio en las atenciones más urgentes y requeridas que tienen que ver con los dos primeros niveles de atención.

No es la primera vez que la provincia reclama al PAMI por la atención o falta de pago. En abril pasado alcanzó un principio de acuerdo para saldar la deuda que el organismo nacional mantenía con Cabin, un centro de radioterapia que funciona en Comodoro Rivadavia y es modelo en la provincia y en toda la Patagonia.