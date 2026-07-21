Lo detuvieron en Bariloche por circular en un auto robado, pero como tenía un pedido de captura lo trasladaron a Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro informó de la detención y trasladado del sospechoso. (foto gentileza prensa de Ministerio de Seguridad y Justicia RN)

Una persona que había sido detenida en Bariloche por personal de la Policía de Río Negro porque circulaba en un auto que había sido robado en Cipolletti, fue trasladada este martes por una comisión de Gendarmería Nacional hasta la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (CABA) por un requerimiento de un juzgado nacional.

El detenido, de nacionalidad chilena, tenía una orden de captura vigente del juzgado nacional de CABA donde tiene una causa penal abierta por robo, según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

Aseguraron en un comunicado que “Felipe Nicolás Tapia Baez había sido detenido a principios de julio durante un procedimiento de la Policía de Río Negro, que permitió recuperar un vehículo con pedido de secuestro y constatar que el hombre era buscado por la Justicia nacional”.

Un auto que había sido robado en Cipolletti

Según el comunicado oficial, personal policial localizó el 10 de julio último en Bariloche un automóvil que registraba pedido de secuestro por robo en la ciudad de Cipolletti. Tras verificar la información con la colaboración de los operadores del 911 RN Emergencias, los efectivos confirmaron que el vehículo era requerido en Cipolletti y avanzaron con la identificación de sus ocupantes.

“Durante ese procedimiento, ambos hombres no pudieron acreditar la documentación del rodado y ofrecieron explicaciones contradictorias sobre su procedencia. Además, tampoco lograron precisar el lugar donde se encontraban alojados, situación que motivó la intervención de la Fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del vehículo y la detención de los dos ocupantes por el presunto delito de encubrimiento”, recordaron desde el Ministerio.

Explicaron que como uno de los detenidos es de nacionalidad chilena informaron a la Dirección Nacional de Migraciones. “Las consultas realizadas permitieron establecer que el hombre registraba un pedido de captura vigente desde 2024, solicitado por un juzgado nacional de la Ciudad de Buenos Aires”, a raíz de una causa penal por robo, añadieron.

Indicaron que desde el Juzgado nacional de CABA pidieron coordinar el traslado del detenido, que hizo una comisión de Gendarmería Nacional. Según el Ministerio de Seguridad y Justicia, “el trabajo coordinado entre la Policía de Río Negro, la Dirección Nacional de Migraciones y Gendarmería Nacional posibilitó que el detenido fuera trasladado para continuar el proceso judicial ante el tribunal competente”.