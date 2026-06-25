Ander Herrera explicó su salida de Boca: «No quería ser un peso para el club»

El ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca comenzó hace unos días y una de sus primeras decisiones fuertes fueron la desvinculación de varios futbolistas del plantel que no serían tenidos en cuenta. Uno de ellos era Ander Herrera, que terminó su ciclo después de 1 año y medio en el Xeneize.

Tras su salida, el español brindo detalles de cómo se dio su cierre en el club: «Tuve una conversación con el club donde el DT tenía prioridades por encima de mi persona. Mi conversación fue con Delgado y Boca está por encima de todos«, expresó en diálogo con Davoo Xeneize.

Además, el futbolista de 36 años reveló que no tenía planeado ser una molestia en el nuevo ciclo: «No quería ser, en ningún caso, un peso para el nuevo entrenador. Yo quiero que Boca gane, y si tiene a sus 22 o 24 jugadores, en ningún caso quería ser una pieza con la que el técnico se sintiera incómodo«.

Y también aprovechó de demostrar nuevamente su amor y agradecimiento al Xeneize: «Quería que fuera una salida elegante porque quiero mucho al club. El agradecimiento está por encima del egoísmo, lo que importa es que a Boca le vaya bien y eso al Chelo Delgado lo sorprendió«.

El Vasco marcó su único gol en el Xeneize por Copa Libertadores.

El mediocampista recalcó que no hubo ninguna dificultad para terminar el acuerdo que lo unía al club hasta fin de año: «No hubo problemas en el tema contractual y ojalá queden las puertas abiertas para, aunque sea, cortar el césped de La Bombonera«, dijo entre risas.

Por último, repasó su ciclo por el futbol argentino, haciendo principal hincapié en las lesiones que fueron una fija: «Cuando el hincha me ha visto en la cancha, le ha gustado lo que ha visto, pero no tuve continuidad. Tuve 3 o 4 lesiones y con 34-36 años el proceso de vuelta lleva su tiempo«.

Pero destacó que siempre dio lo mejor por el club cada vez que salió a la cancha: «Creo que se valora que cuando me puse la camiseta, he intentado estar a la altura de la institución, que es gigante«.