El sueño de la cancha propia que persigue el Club Atlético Añelo

La expansión de Añelo al compás del desarrollo de Vaca Muerta demanda el crecimiento de instituciones sociales que satisfagan necesidades de la comunidad. Una de ellas es el Club Atlético Añelo, que en fútbol actualmente milita en la segunda categoría de la Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE), y no escapa a la realidad que viven muchos otros clubes de la región: la falta de espacios propios para llevar a cabo las múltiples actividades deportivas que tienen para ofrecer. Y en ese camino se encuentra transitando su dirigencia.

La vida cotidiana de la institución se desarrolla por el momento en el predio municipal. Allí, tanto el club como las autoridades de la Dirección de Deportes de la municipalidad coordinan las actividades diarias para cumplir con su variada oferta deportiva para la comunidad. En ese sentido el presidente de la institución, Julio César Luna agradeció la predisposición del municipio y del director de deportes, Emmanuel Maggio, que habilita al club a utilizar las instalaciones.

Consciente de las dificultades cotidianas que emergen de esta situación, sumado a los requisitos que exige la entidad madre del fútbol neuquino, el dirigente del club ve como una necesidad imperiosa trabajar en la ejecución de un predio deportivo exclusivo, lo cual descomprimiría los espacios en el polideportivo municipal.

La cancha del polideportivo municipal, donde el Club Atlético Añelo hace de local.

Respecto a la construcción de su predio deportivo, ubicado en inmediaciones donde se realiza la Fiesta de los Productores (sobre calle 24), Luna informó que el proyecto ya se presentó a la provincia y que recibió un primer aporte de 50 millones de pesos. «Nos sumamos a la primera etapa de los aportes que daba provincia y con eso hicimos el cierre perimetral y las bases de los vestuarios», detalló Luna.

La continuidad del proyecto

A la espera de una segunda partida de dinero por parte de la provincia, la institución ya tiene previsto las áreas a seguir desarollando. Una de ellas será el terreno de juego, en donde se implementará un sistema de riego, para luego continuar con la construcción de una cancha adyacente.

Por otra parte, se implementará una sala de bombeo de agua, para luego continuar con las tribunas.

Con grandes expectativas, la dirección del club sueña en grande y desea, con este próximo impulso también poder construir una sala de prensa, confitería y albergues.