Ángel Correa sufrió una dura sanción por insultar a un árbitro: cuántas fechas estará sin jugar

El argentino Ángel Correa, quien se fue expulsado por una plancha a los 88 minutos del partido en el que Getafe le ganó a su equipo, Atlético de Madrid, por 2-1 el sábado pasado, recibió una suspensión por las próximas cinco fechas.

La roja que vio el delantero argentino ocurrió previo a que el local diera vuelta el partido para llevarse la victoria ya que hasta ese entonces el elenco dirigido por Diego Simeone se imponía 1-0 y el ex-San Lorenzo había ingresado para disputar el complemento.

La expulsión de Ángel Correa en Atlético de Madrid

Una pena que el árbitro no tenga el B2 de argentino para entender el “Sos un hijodeputa” de Ángel Correa e incluirlo en el acta.

pic.twitter.com/MplMgx3Gn9 — Alex Porcel (@AlexPorest) March 9, 2025

Su desmedida reacción fue contra el árbitro Guillermo Cuadra Fernández, quien en su acta que se publicó en la web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dejó asentado lo que le dijo Correa: “Tras mostrarle la tarjeta roja, dicho jugador se dirigió a mí en los siguientes términos: ‘Hijo de mil p…, cagón. La c… de tu madre’”.

Si bien la sanción de cinco fechas es dura, ya que lo marginará de la cancha varios fines de semana, lo cierto es que una de esas jornadas es solo por la plancha contra el futbolista Djené.

Mientras que las otras cuatro están relacionadas a los insultos al juez, que es la pena más baja ya que el reglamento marca que puede recibir desde cuatro a 12 fechas de suspensión.

El pedido de disculpas de Correa tras la sanción

«Quiero pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por mi reacción tras la expulsión. Mi respeto hacia los árbitros es total y esta reacción no es propia de mí. Estaba muy caliente por dejar al equipo con diez en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro», expresó el delantero en sus redes sociales.