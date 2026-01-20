Arde Boca por Hinestroza: «Dirigencia amateur» y señales del delantero a Vasco da Gama

Boca todavía no oficializó ningún refuerzo en el actual mercado de pases y el jugador por el que más avanzó tiene otro destino. Vasco da Gama subió la oferta por Marino Hinestroza (el Xeneize se estiró hasta 5 y los cariocas ponen 6 millones de dólares) y con la transferencia a punto de caerse, reina el malhumor en el club argentino. Muchos hinchas estallaron y hablaron de «dirigencia amateur».

El ofrecimiento es superior al de Boca incluiría los honorarios y las comisiones del agente del futbolista colombiano. Se trata de un pedido especial del entrenador de Vasco, Fernando Diniz, quien busca al extremo que tuvo un pasado sin gloria por el Brasileirao, tras vestir los colores de Palmeiras en 2020, cuando tenía 18 años.

Marino está a un paso de Vasco da Gama. (Archivo)

Hoy con 23 y un gran presente, es una de las joyas más buscadas del continente en este mercado de pases y el interés real del conjunto carioca dejó contra las cuerdas al Xeneize y su presidente Juan Román Riquelme.

Se supo que Boca podría hacer una nueva propuesta, pero en el medio apareció una señal letal. El delantero no se había expresado al respecto, pero en las primeras horas de hoy comenzó a seguir a tres jugadores de Vasco: Andrés Gómez, Johan Rojas y Lucas Freitas.

La furia de los hinchas de Boca

Tras conocerse la noticia del casi seguro pase de Hinestroza al club de Río de Janeiro, los hinchas de Boca volcaron su bronca en las redes sociales. El principal apuntado fue Riquelme, a quien acusaron de no saber negociar, de escatimar con los números y también de inoperancia. También hubo fanáticos del Xeneize que cuestionaron al jugador por el coqueteo con el club.

El pase a Boca no está 100% caído, pero la realidad es que está lejos. Atlético Nacional aceptó la oferta de Vasco da Gama -que es de un millón de dólares más que la del Xeneize- y ahora el que debe decidir es el jugador. En caso de aceptar la propuesta del club brasileño, los de la Ribera no tendrán nada que hacer.