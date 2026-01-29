Apareció la data de la Liga Federal de básquet: siguen los 8 regionales, lo juegan 92 y arranca en un mes

Pacìfico y Pèrfora, el último campeòn del PreFederal y el que estuvo cerca del ascenso a la Liga Argentina. Siempre candidatos. (Archivo Matías Subat)

Se oficializó el formato de disputa de La Liga Federal de básquet 2026, que contará con una participación de 92 clubes, divididos en siete conferencias. Las Sur seguirá con ocho equipos y los representantes serán Pérfora, Pacífico, Independiente, Centro Español, Deportivo Roca y Atlético Regina -todos repiten-, más los ascendidos Petrolero Argentino y Club Plottier, que tomarán la posta de Del Progreso y Biguá.

Las otras zonas serán NEA, NOA, Sudeste, Centro, Litoral y Metropolitana. Concluido el análisis de la documentación presentada por las instituciones participantes, la Confederación Argentina de Básquet dio a conocer el detalle de los equipos, que representarán a 16 provincias. La fecha de arranque será entre el 26 de febrero y el 6 de marzo.

De todos modos, hubo una importante cantidad de bajas, porque en la temporada pasada fueron 110 los clubes inscriptos. En los próximos días, se confirmará el formato ofical de competencia para cada conferencia y la distribución de los clubes de Febamba en las tres zonas de la Conferencia Metropolitana.

Así quedaron las zonas de la Liga Federal 2026

CONFERENCIA SUR (8 equipos): Será una zona única conformada por 8 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos. Jugarán Atlético Regina, Centro Español de Plottier, Club Plottier, Deportivo Roca, Independiente (Neuquén), Pacífico (Neuquén), Pérfora (Plaza Huincul) y Petrolero Argentino (Plaza Huincul).

CONFERENCIA NEA (10): Será una zona única. Competirán ida y vuelta entre ellos, con Capri (Posadas), Córdoba (Corrientes), Cultural (Santa Sylvina), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre (Posadas), Regatas (Resistencia), San Lorenzo (Monte Caseros) y Tokio (Posadas).

CONFERENCIA NOA (7): Competirán ida y vuelta, 9 de Julio (Salta), Asociación Mitre (Tucumán), Belgrano (Tucumán), El Carmen Municipal (Jujuy), Montmartre, Red Star (Catamarca) y Talleres (Tafí Viejo).

CONFERENCIA SUDESTE (14): Estarán divididos en dos zonas de 7. En la A, All Boys (Santa Rosa), Estudiantes (Olavarría), Ferro (General Pico), Independiente (General Pico), Independiente (Tandil) y Racing (Olavarría). En la B, Atenas (La Plata), Atlético Pilar, Belgrano (San Nicolás), Ciudad Campana, Estudiantes (La Plata), Regatas (San Nicolás), San Fernando y Somisa (San Nicolás).

CONFERENCIA CENTRO (15): Serán divididos en dos grupos. Por el A, Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan). Por el B, Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).

CONFERENCIA LITORAL (14): En dos grupos de 7. Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena) competirán en el A; Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez) y Temperley (Rosario) lo harán en el B.

CONFERENCIA METROPOLITANA (24): Serán tres zonas y próximamente se conocerá el reparto. Los inscriptos son Alejandro Korn, APV, Casa (Padua), Caza y Pesca, CEPA, Claridad, Estudiantil Porteño, GEVP, Gimnasia (Ituzaingó), Independiente (Avellaneda), José Hernández, Los Indios (Moreno), Midland, Morón, Náutico Hacoaj, Pinocho, Presidente Derqui, River Plate, San Andrés, San Miguel, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Tres De Febrero y Unión Vecinal (Munro).