¿Aranda titular en Boca? Úbeda analiza modificaciones de cara al duelo con Lanús

Tras un nuevo empate en La Bombonera, que volvió a despertar el descontento de los hinchas, el plantel del Xeneize retomó ayer los entrenamientos con la mira puesta en la visita a Lanús, este miércoles desde las 21:30 en La Fortaleza, por un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura, que fue reprogramado.

El encuentro debió postergarse debido a la participación del Granate en la Recopa Sudamericana, certamen que conquistó la semana pasada tras vencer a Flamengo, lo que había generado una superposición de compromisos en el calendario.

De cara a ese duelo, Claudio Úbeda analiza realizar modificaciones en el once inicial. La principal novedad sería el regreso de Leandro Paredes, quien ingresó en el complemento ante Gimnasia de Mendoza, mostró estar en óptimas condiciones físicas y volvería a la titularidad.

Además, Tomás Aranda, juvenil de 18 años que también sumó minutos en el segundo tiempo, dejó una muy buena impresión por su desequilibrio y personalidad, y cuenta con serias chances de meterse entre los titulares en reemplazo de Lucas Janson.

Aún no está definido quién dejaría su lugar para el ingreso de Paredes: la duda pasa entre Williams Alarcón y Milton Delgado, mientras que Santiago Ascacibar aparece como una fija en la mitad de la cancha del Xeneize.

Por otro lado, Adam Bareiro se retiró en el complemento ante el Lobo mendocino con una molestia y será evaluado en las próximas horas. De todos modos, en Boca confían en que no se trate de algo grave y pueda estar a disposición del cuerpo técnico para el compromiso en el Sur.