Una docena: Lionel Messi y su colección de casacas en mundiales

Tras su debut en Alemania 2006 y la consagración en Qatar 2022, Lionel Messi disputará seis Copas del Mundo con la Selección Argentina. En ese recorrido utilizó doce camisetas: titular, suplente y la tercera, negra, que quedó grabada en la memoria colectiva.

En Alemania 2006, el inicio fue con la 19. Con 18 años, Messi llegó al Mundial con ese dorsal. No era titular, pero dejó su sello: ingresó ante Serbia y Montenegro y marcó su primer gol en la competencia con la camiseta azul alternativa. Argentina cayó en cuartos de final ante Alemania por penales.

En Sudáfrica 2010 comenzó a utilizar la 10 definitiva. El técnico Diego Maradona se la entregó y lo nombró capitán del equipo. Fue un Mundial sin goles para La Pulga, pero con gran protagonismo en el juego. Argentina llegó a cuartos y volvió a perder con Alemania por goleada.

Brasil 2014 y la final esquiva. El Mundial más cercano al título antes de Qatar. Messi anotó cuatro goles y fue elegido Balón de Oro. La Selección llegó a la final ante Alemania, pero cayó en el alargue. La camiseta alternativa celeste con motivos en azul y números dorados se utilizó en la recordada definición del título ante los alemanes.

Lionel Messi y la Copa del Mundo en Qatar.

Luego, llegó Rusia 2018 y una la eliminación temprana. Argentina clasificó a octavos de final con lo justo y quedó eliminada ante Francia. El gol de Messi a Nigeria con la camiseta titular fue uno de los momentos más recordados. En el debut ante Islandia (1-1) se utilizó la equipación negra.

Ya en Qatar 2022 llegó la esperada consagración. Fue el Mundial de Leo. La camiseta titular celeste y blanca se usó en la final ante Francia y en la mayoría de los partidos camino al título. La suplente violeta fue testigo de la victoria ante Polonia (2-0) en el tercer encuentro de la fase de grupos.

En 2026, con 38 años, Messi se prepara para su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Será su último torneo mundialista y volverá a llevar la 10 con la casaca tradicional y la alternativa que tendrá un diseñado renovado con negro y ribetes azules. En estos 20 años, cada camiseta representa un momento de la historia reciente de la selección.

Las doce camisetas resumen dos décadas de historia en el camino de Lionel Messi con la Selección Argentina.