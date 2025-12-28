Isabel Arabarco y su inalterable sueño de ser tenista profesional

Isa lo grita con todo, durante el torneo que se disputó en la Española de Neuquén. (Gentileza)

Isabel Arabarco se aferra a la ilusión de ser tenista profesional y sostiene un minucioso paso a paso. En Barcelona o en su Neuquén natal entrena sin pausas, cumple con la rutina a rajatabla y planifica el futuro inmediato. A los 15, sabe que está una etapa clave y que el clic está cerca. Lo intentan miles, pero llegan pocas y en ese grupo pretende estar Isa.

Su nombre ya aparece en el ranking de la WTA, con un registro de 5 victorias y 9 derrotas, más una ganancia oficial de 1.643 dólares. Y este paso es clave para sus aspiraciones personales, pero también para ingresar en el ruido. Buscar el head to head a Aryna Sabalenka vs. Isabel Arabarco y que salte la data deja en claro que hay objetivos que ya fueron cumplidos.

Luego de una exigente temporada en España, la segunda de manera completa, Isabel visitó el estudio de Río Negro Radio y comentó que fue un 2025 “muy positivo, con una buena cantidad de torneos en diferentes puntos de Europa y África”, en los que sus mejores resultados fueron cuartos y semifinales. Cerró el año en los torneos profesionales de Neuquén y ya prepara el 2026, otra vez en Barcelona.

La aventura europea lleva dos años y va por más

Allá o acá, el esfuerzo es tremendo. Isabel entrena en triple turno y cumple al pie de la letra los pedidos de Samuel Guarín, un coach colombiano que está radicado en España hace una década, y de Leo Bordón, el técnico que sigue sus pasos cuando Isa vuelve a Argentina.

“Me gusta jugar en Europa y venir cuando puedo”, afirmó Arabarco, quien también atraviesa la complejidad de seguir viaje hasta Neuquén. Es sabido que la gran movida del tenis nacional está en otras zonas, especialmente la metropolitana y por eso, sus vacaciones son a medias. De hecho, durante este receso, cumplió con una tanda de entrenamientos en Buenos Aires. Y volverá a tierras porteñas antes de retornar a Barcelona.

Esa cercanía con la AAT también le permite ser una habitué de las selecciones de Argentina y en ese sentido hay una de último momento: Isa fue convocada para el plantel inicial que participará en los Suramericanos de la Juventud, que se llevarán a cabo en Panamá, entre el 12 y 25 de abril.

En esa época, estará en tierras catalanas, pero la Albiceleste siempre tira. Ya representó al país en las divisiones Sub 12 y Sub 14, y si queda en el equipo, seguramente hará el esfuerzo para estar.

Chica de cemento, con mejoras en el drive y el saque

“Me gusta más el cemento, pero los mejores resultados los tuve en polvo de ladrillo”, afirmó Isabel Arabarco, quien gastó una innumerable cantidad de zapatillas en las canchas del Tenis Club Neuquén, donde conoce cada rincón.

Isabel en el Tenis Club Neuquén, el patio de su casa. (Gentileza)

Si de golpes se trata, el trabajo es constante y en los últimos tiempos estuvieron destinados al drive y el saque. “Hicimos algunas modificaciones para que todas las pelotas vayan igual. Quieras o no te acostumbras y en algún momento tenés que cambiar la velocidad de la pelota”, afirmó.

¿Y en la red? “Perfecto, me gusta mucho ir a la red y es clave para jugar el dobles, donde también me siento muy cómoda”.