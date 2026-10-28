Argentina quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino tras caer por penales ante Ghana

Fïn del sueño para la Selección Argentina Sub 17. En su primera participación en un Mundial de la categoría, las juveniles cayeron ante Ghana en los octavos de final y se despidieron del torneo que se disputa en Marruecos.

El conjunto africano comenzó de la mejor manera y abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, con un tanto de Cynthia Obinsrewuo.

Sin embargo, la Albiceleste, que desde los 32 minutos del complemento jugó con una futbolista más, llegó al empate a cuatro minutos del final gracias a un cabezazo de la goleadora Mercedes Diz. La delantera de River alcanzó los siete tantos en el certamen y confirmó su gran presente, después de disputar el Mundial Sub 20 y debutar con un gol en la Selección mayor durante la Liga de Naciones.

En la tanda de penales, Oriana Gómez ejecutó el segundo remate por encima del travesaño y la arquera Bianca Virga no pudo contener ninguno de los disparos rivales. Así, Ghana se impuso por 5-4 y avanzó a los cuartos de final.

De esta manera, la Selección Argentina Sub 17 cerró su participación en el Mundial. En la fase de grupos, las juveniles cayeron 2-1 ante Alemania en el debut, pero se recuperaron con dos triunfos consecutivos: 2-0 frente a Nueva Zelanda y 5-1 contra Marruecos, goleada que les permitió conseguir la histórica clasificación a los octavos de final.