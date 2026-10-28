Rolando Figueroa envió el Presupuesto 2027 de Neuquén con ingresos récord y $1,7 billones para obra pública

El gobierno de Rolando Figueroa finalmente giró a la Legislatura de Neuquén su proyecto de presupuesto para 2027. El texto había sido objeto de una gira durante las últimas semanas por parte del mandatario, quien decidió exponer sus principales pautas con los intendentes y las regiones en las que su gestión dividió a la provincia.

La ley de leyes, como se la suele denominar, ingresó hoy a la Cámara con las estimaciones del Ejecutivo en materia de ingresos, gastos, personal, actividad económica y otras variables fundamentales para el funcionamiento de la administración.

Recursos en alza y superávit para 2027

De acuerdo a la presunción oficial, Neuquén sumaría recursos corrientes durante el año que viene por 11,4 billones de pesos, con un marcado empuje de las regalías hidrocarburíferas y los tributos de jurisdicción local vinculados con la extracción de petróleo y gas. Al tipo de cambio oficial minorista para la venta del Banco Nación, serían unos 7.310 millones de dólares.

La erogación corriente del Estado provincial, en tanto, ascendería hasta 9,3 billones de pesos (5.961 millones de dólares). A lo anterior se debería sumar lo previsto para gastos de capital, fijado en el orden de 1,8 billones de pesos (1.153 millones de dólares). Sumados, los desembolsos totales treparían hasta los 11,1 billones de pesos (7.115 millones de dólares).

Así, la provincia registraría durante el ejercicio 2027 un resultado financiero superavitario por 234.000 millones de pesos (150 millones de dólares), originado en la diferencia pronosticada entre los ingresos y los gastos.

Presupuesto 2027: más de la mitad de los recursos irán a salarios

Del lado de las erogaciones corrientes, se observa que la partida más importante se destinará a personal (6,3 billones de pesos o 4.038 millones de dólares) y la provisión de bienes y servicios (1 billón de pesos o 641 millones de dólares).

La inversión real directa llegará por su parte a 1,7 billones de pesos (1.089 millones de dólares), cifra explicada en su totalidad por la obra pública y los proyectos de infraestructura que el Gobierno quiere convertir en una de sus principales banderas camino al próximo año cuando habrá que votar.

El proyecto también incluye las partidas para los poderes Judicial y Legislativo, estimados en 101.196 millones de pesos (64 millones de dólares) y 508.196 millones de pesos (325 millones de dólares), respectivamente.

Más de la mitad del gasto de Neuquén va a salarios Cómo se reparten los $11,2 billones de gasto total previstos en el proyecto de Presupuesto 2027. En billones de pesos. Las partidas están redondeadas a un decimal; los porcentajes se calculan sobre su suma.

* Surge por diferencia entre los totales y las partidas informadas.

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2027, Ministerio de Economía, Producción e Industria de Neuquén.

La confección del presupuesto, como es habitual, estuvo a cargo del ministerio de Economía y demandó una extensa recopilación de datos internos, cartera por cartera, antes de incorporar la visión de los municipios, con quienes el gobernador decidió mostrar los principales lineamientos para el año que viene.

En el mensaje que acompañó al proyecto, el Gobierno citó las pautas macroeconómicas del Poder Ejecutivo Nacional referidas a la evolución de la inflación, la actividad y el tipo de cambio.

El efecto Vaca Muerta, más vigente que nunca

Por su gravitación en la economía local, también se incorporaron indicadores fundamentales para la industria de los hidrocarburos. En esta línea, la gestión de Figueroa pronosticó un barril de petróleo para 2027 de 68 dólares, con una baja del 10% respecto al precio promedio de 2026, y un precio del gas en el orden de los 3,2 dólares el millón de BTU, un número similar al de este año.

Respecto al desempeño de la producción, en el caso del petróleo se aguarda que alcance un promedio de 806.278 barriles por día, un incremento del 23,4% en comparación con el periodo anterior. El alza se replicaría en el gas, con una producción esperada de 105,3 millones de metros cúbicos diarios, un aumento del 3,3% contra 2026.

La preponderancia hidrocarburífera, apalancada casi en su totalidad por Vaca Muerta, se percibe con mayor claridad en el rincón de los ingresos. De los 11,4 billones de pesos que el Ejecutivo espera recibir en 2027, 5,2 billones (3.333 millones de dólares) provendrían de las regalías de gas, petróleo e hidroeléctricas, es decir el 90% de los ingresos no tributarios.

Las regalías explican casi la mitad de los ingresos de Neuquén Recursos por rubro, en billones de pesos. Presupuesto 2026 frente al proyecto 2027, con la variación de cada rubro. Total 2027: $11,4 billones, 51% más que en 2026 2026 2027 Valores nominales, sin ajustar por inflación. Las regalías incluyen petróleo, gas e hidroeléctricas.

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2027, Ministerio de Economía, Producción e Industria de Neuquén.

La Provincia estima, además, que el 65% de lo que recaude por impuestos corresponderá a tributos provincial y el 35% restante a tributos nacionales, girados a través de la coparticipación. En conjunto, llegarían hasta los 4,9 billones de pesos (3.141 millones de dólares).

La ecuación también considera a los recursos de capital, provistos en su gran mayoría por el recupero de préstamos, transferencias de capital por el programa de becas Gregorio Álvarez y venta de bienes y servicios.

En comparación con este año, la expectativa es que los recursos se incrementen un 51%. El componente que más traccionaría, como se expuso más arriba, sería el de las regalías, que se elevarían un 73% respecto a 2026.

Así, los ingresos vinculados a la extracción de hidrocarburos explicarían el 45% de todo el presupuesto. Por otra parte, los impuestos provinciales explicarían un 28,1% y los nacionales un 15%. El resto, calculado en 11%, vendría de los demás recursos corrientes.

"Líder indiscutida en crecimiento"

El Ejecutivo, al argumentar sus previsiones, repasó el contexto internacional, que elevó el precio de los commodities como los de la energía, y el nacional, marcado por una economía con signos de desaceleración cada vez más visibles.

Sobre la provincia, el texto oficial destaca las perspectivas de la jurisdicción no solo desde el punto de vista de la actividad económica y la inversión, sino también por la mejora de variables sociales de empleo, pobreza, educación y salud.

"En un contexto nacional complejo, donde la mayoría de las jurisdicciones experimenta una desaceleración de la actividad económica, la Provincia del Neuquén se posiciona como líder indiscutida en crecimiento", agrega el documento, enviado en conjunto con los anexos y el resto de las estimaciones.

En cuanto a la plantilla de personal, el Gobierno fijó el número de empleados en 71.548 entre los tres poderes del Estado. De ese total, 68.885 serán de planta permanente (65.996 en el Poder Ejecutivo) y 2.663 de planta temporaria.

Un ítem interesante es el que ocupa a las regalías hidroeléctricas, que fueron motivo de discusión al inicio de esta administración por el fin de los contratos de concesión y la confección de los pliegos para la nueva licitación. Por este concepto, autorizado para que también pueda ser cobrado en especie (energía), la Provincia proyecta ingresos 62.302 millones de pesos (40 millones de dólares), un 98% más que 2026.