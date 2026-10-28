«La va a matar»: el municipio de Neuquén reclamó la captura de un prófugo por violencia de género

La subsecretaria de Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, Alejandra Oherens, expuso un caso de violencia de género en Neuquén. (Foto: Emiliano Ortíz).

«Se llama Jonathan Fabián Ulloa», dijo la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, Alejandra Oehrens, mientras levantaba la foto de un hombre. Aseguró que tiene más 30 denuncias de violencia de género contra su expareja: en una ocasión intentó prenderle fuego la casa. «A partir de hoy esta Subsecretaría no va a poner nombre y apellidos a las víctimas. Los nombres y apellidos son de los victimarios», afirmó.

La funcionaria dio una conferencia de prensa para exponer al agresor, conocido como «El Tanque», y exigir el accionar de los organismos competentes. «Queremos que Ulloa esté preso porque la va a matar. Le pedimos ayuda a toda la comunidad«, enfatizó.

Según explicó Oehrens, el 3 de julio de 2026 se homologó un acuerdo entre la Defensa, la Fiscalía y la querella, ejercida por la Subsecretaría de las Mujeres. El sujeto de 38 años recibió una condena de dos años de prisión en suspenso. Luego, acumuló más de 15 incumplimientos de las reglas de conducta. El 9 de octubre no se presentó a una audiencia y, a pedido de la Fiscalía y la querella, se lo declaró en rebeldía y se ordenó su captura.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa reclamó que la Policía reciba de inmediato las denuncias por violencia contra las mujeres y active los protocolos correspondientes. Durante la presentación del del plan de refacción de comisarías sostuvo: «Mujer que va a hacer la denuncia, hay que tomar inmediatamente esa denuncia, y hay que activar todo el protocolo de violencia contra la mujer».

Está prófugo por intento de femicidio y trabaja como Uber en Neuquén

La subsecretaria cuestionó el accionar de la Justicia y el Ministerio de Seguridad de Neuquén. Sostuvo que la víctima hace un año y medio se encuentra encerrada en su domicilio. Agregó que hace una semana que ella y sus hijos viven con un efectivo policial dentro de la casa.

«Este es uno de los tantos victimarios que necesitamos que la comunidad nos ayude a encontrarlos, porque hace 20 días que está en la calle. Tiene pedido de captura, está prófugo. Se llama Jonathan Ulloa, le dicen ‘El tanque’. No lo puede encontrar la policía, no lo puede encontrar la justicia. Y la persona que está sufriendo estos ataques por parte de él está encerrada en su casa como si ella fuera la detenida», subrayó Oehrens.

«Ella está presa en su casa. No puede comer, no puede vivir, no puede hacerse los tratamientos médicos. Por favor, pedimos ayuda», insistió y recalcó: «No puede ni siquiera salir a comprar el pan, para que la sociedad lo entienda. Y no es la única. Hay cientos de mujeres en la misma situación. Es gravísimo lo que estamos denunciando».

Afirmó que el hombre de 38 años hostiga constantemente a la mujer, le envía mensajes y fotos de sus tatuajes. «Siempre serás tú hasta que mi corazón deje de latir«, dice una de las frases que el victimario se grabó en la piel.

La funcionaria mostró las fotos de los tatuajes que el agresor le envía a la víctima. (Foto: Emiliano Ortíz).

Aseguró que, además, conduce un auto de plataforma. «Si él trabaja en un Uber, ¿cómo puede ser? ¿Alguien lo está habilitando? ¿Alguien está habilitando que él esté en la calle?», se preguntó.

La funcionaria añadió que las fuerzas de seguridad tienen información sobre los lugares que frecuentaba el agresor. Según relató, la semana anterior estuvo en una vivienda cercana a la comisaría 16, en el barrio San Lorenzo. «Es increíble que la policía no lo pueda encontrar», cuestionó Oehrens.

«Cuando hay pedido de captura, lo tienen todas las comisarías y los policías que hacen los controles de tránsito también están al tanto y tienen la fotografía de él», remarcó. Señaló que la Policía realizó tareas de búsqueda en domicilios de familiares, pero todavía no hubo resultados.

Diario Río Negro intentó comunicarse con la Policía de Neuquén y no obtuvo respuesta.

Más de 30 denuncias: le quiso prender fuego la casa en Neuquén

El hombre conocido como «El Tanque» acumula más de 30 denuncias por violencia de género, según señaló Oehrens. Indicó que el expediente se inició en julio de 2025. Describió una sucesión de amenazas de muerte, hostigamientos e incumplimientos de las medidas cautelares destinadas a proteger a la mujer.

Entre los episodios más graves, relató que el agresor logró ingresar a la vivienda de la víctima, pese a que había una consigna policial. Fue detenido cuando intentaba acceder al domicilio con un bidón de nafta. La subsecretaria presentó estos antecedentes como señales del peligro que enfrentan la mujer y sus hijos y de la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora.

El 3 de julio de 2026, mediante un juicio abreviado, se homologó un acuerdo entre la Fiscalía, la Defensa y la querella. El hombre de 38 años recibió dos años de prisión en suspenso. «Después de eso mismo, Ulloa comenzó a incumplir con todas las reglas impuestas. Todas las incumplió. No dejó ni una sin cumplir», enfatizó Oehrens.

Y agregó: «Dando la fecha, más de 15 incumplimientos a las reglas de conducta. Se sacó el dispositivo dual, está prófugo, no está en el domicilio que él había declarado. Tenemos un listado enorme de cuestiones. Nunca cumplió con una cuota alimentaria y demás. Se fijó una nueva fecha para el 9 de octubre, en la cual él no se presentó». Fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura.

Oherens dio una conferencia de prensa junto al equipo de la Subsecretaría de la Mujer. (Foto: Emiliano Ortíz).

Figueroa pidió tomar cada denuncia y activar de inmediato el protocolo

Durante la presentación del plan de refacción para comisarías, el gobernador de Neuquén habló sobre la violencia de género. Pidió una respuesta policial inmediata. «Mujer que va a hacer la denuncia, hay que tomar inmediatamente esa denuncia, y hay que activar todo el protocolo de violencia contra la mujer», recalcó Figuero.

El mandatario sostuvo que el aumento de las denuncias registradas no debe interpretarse automáticamente como un incremento de los hechos, ya que también puede reflejar una mayor disposición y capacidad para denunciar. «Tenemos que ser una provincia distinta, tenemos que enfocarnos, tenemos las herramientas, tenemos la oportunidad, pero lo que es más importante aún es que tenemos el equipo», afirmó.

Destacó que durante su gestión se modificó la normativa policial. Uno de los ejes de la nueva Ley Orgánica de la Policía es la descentralización operativa. Se crearon Coordinaciones Regionales (como Confluencia, Interior, Género y Minoridad, Investigaciones y Antinarcóticos).

Señaló que la legislación anterior no contemplaba adecuadamente a las mujeres que integran la fuerza: se eliminaron las penalizaciones por licencias de maternidad, salud o género, y se equipararon las licencias parentales al marco legal vigente. Vinculó la mejora de las condiciones laborales con la necesidad de contar con instituciones preparadas para atender a toda la comunidad.