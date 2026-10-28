El barro bloqueó los caminos y tuvieron que evacuar en helicóptero a un hombre de Neuquén que necesitaba ir al médico

Un hombre de 76 años de la comunidad mapuche Felipín tuvo que ser evacuado en helicóptero luego de que el barro acumulado por las tormentas impidiera llegar hasta su vivienda por tierra. El operativo se realizó este martes, en el sector de Aguada del Sapo, a unos 80 kilómetros de Zapala.

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo comentaron que el poblador tiene diabetes, discapacidad visual y movilidad reducida, por lo que necesitaba atención hospitalaria. Ante la imposibilidad de llegar por los caminos, los equipos coordinaron un traslado aéreo para que pudiera recibir asistencia.

El barro complicó el acceso a Aguada del Sapo y obligó a organizar un operativo aéreo

Los primeros intentos de llegar por tierra estuvieron a cargo de Defensa Civil de Paso Aguerre y Vialidad Provincial. Sin embargo, el estado de los caminos, afectados por el barro tras las tormentas, impidió completar el recorrido.

Frente a esa situación, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos coordinó una evacuación con la intervención de su titular, Luciana Ortiz Luna, y personal de Protección Civil. Para el traslado se dispuso un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que partió desde Chapelco.

El hombre viajó acompañado por un licenciado en Enfermería, con el apoyo del personal sanitario de su comunidad. El equipo realizó el traslado aéreo hasta Zapala, donde ya estaba previsto el operativo para continuar con la atención.

El traslado aéreo para ayudar al hombre de 76 años. Captura.

En el aeropuerto de Zapala, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) recibió al poblador en buen estado general. Desde allí, una ambulancia lo trasladó hasta el hospital local para que pudiera continuar con sus cuidados.

En el operativo participaron organismos provinciales, nacionales y locales, que coordinaron las tareas para concretar la evacuación ante las dificultades de acceso por tierra. El traslado permitió que el hombre llegara al centro de salud, pese a las condiciones de los caminos en la zona rural.