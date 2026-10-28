River recupera una pieza importante de cara al Superclásico del próximo domingo

Buena noticia para River Plate en su vuelta a los entrenamientos de cara al próximo Superclásico ante Boca Juniors: el combinado que dirige Leonardo Ponzio recuperó a uno de los emblemas del equipo, Marcos Acuña, que hoy trabajó con normalidad y quedó a disposición para el próximo domingo.

El Huevo, que cumple hoy 35 años, dejó atrás el traumatismo en su empeine izquierdo y estará disponible para ir desde el inicio en la Bombonera. En contrapartida, Aníbal Moreno, que ante Racing abandonó el campo con molestias, trabajó diferenciado y su presencia el domingo está en duda.

El defensor campeón del mundo en Qatar viene de perderse los dos últimos encuentros del Millonario debido a un golpe que sufrió en el empate ante Sarmiento, en Junín. Desde entonces, su lugar fue ocupado por Francisco Ortega, quien mostró un muy buen nivel y se anotó para pelear por un puesto de cara al partido más importante del semestre.

El dilema de Leonardo Ponzio será decidir la inclusión de Acuña al primer equipo, o mantener en la titularidad al ex-Vélez. Una alternativa para la presencia de ambos en el “11” titular, es que, ante la falta de peso en la mitad de la cancha, el Huevo se sume como volante por izquierda, quedando Ortega en la zaga defensiva.

En cuanto a Aníbal Moreno, el catamarqueño dejó la cancha prematuramente por una molestia en uno de sus gemelos y por el persistente dolor en la espalda, producto de una discopatía lumbar que lo tuvo 45 días afuera.

🚨 Marcos Acuña trabajó con normalidad y completó la práctica de hoy en River Camp después de dos semanas. El lateral izquierdo sufrió un traumatismo en el pie izquierdo el 14/10 en Junín contra Sarmiento. https://t.co/KgPSDtwuNz — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) October 28, 2026

Todavía no pudo entrenarse con normalidad y será evaluado día a día. Si no se recupera para el domingo, su lugar lo ocupará Lucas Silva, por lo que Ponzio deberá buscar el diagrama táctico ideal para que el pibe de 19 años, de apenas 9 partidos en Primera, no queda solo ante semejante responsabilidad.

En tal sentido, habrá que esperar la decisión del DT Millonario sobre las presencias de Tobías Andrada y Tomás Galván, que hasta ahora eran piezas fijas en el equipo titular. Más allá de estas dos cuestiones puntuales, la práctica transcurrió sin problemas, otra vez con Sebastián Driussi a la par de sus compañeros. El delantero corre de atrás en la pelea con Lucas Beltrán, pero es una alternativa para enfrentar al Xeneize.