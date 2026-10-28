«Entre pistas y acertijos»: hoy revelan la grilla de artistas para la Fiesta de la Confluencia 2027, a qué hora es el lanzamiento

El misterio llega a su fin. Este miércoles 28 de octubre, la Municipalidad de Neuquén levantará el telón y presentará oficialmente la grilla completa de artistas que formarán parte de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027.

El festival más convocante de la Patagonia se desarrollará del 18 al 21 de febrero en el predio de la Isla 132 y estrenará un formato inédito: cada jornada estará temática y dedicada exclusivamente a un género musical diferente.

El anuncio formal fue confirmado por el municipio a Diario RÍO NEGRO y se llevará a cabo a las 20:00 horas en el Alto Comahue Shopping. La ceremonia estará encabezada por el intendente Mariano Gaido, el gobernador Rolando Figueroa y el reconocido productor José Palazzo, responsable de la realización de esta nueva edición.

Además de dar a conocer el cronograma día por día, la organización revelará un dato crucial para el público: la fecha exacta de inicio y la modalidad para la compra de entradas. Como atractivo adicional, el evento contará con la presencia en vivo de tres de los músicos que integrarán la grilla oficial.

Las pistas virales que encendieron las redes

Durante los últimos días, las cuentas oficiales del festival mantuvieron en vilo a miles de seguidores a través de un juego de adivinanzas visuales. La publicación de fotografías con objetos cotidianos desató una ola de teorías entre los fanáticos sobre las figuras que podrían desembarcar en el escenario mayor:

Pelota de básquet y tren de madera: la combinación sugiere un guiño doble hacia Las Pelotas , banda que en su reciente álbum Sin la piel incluye la canción «El tren». Aunque la pelota de basket podría referirse a Paulo Londra y su canción «Basketball», además de su fuerte vínculo con la NBA.



la combinación sugiere un guiño doble hacia , banda que en su reciente álbum Sin la piel incluye la canción «El tren». Aunque la pelota de basket podría referirse a Paulo Londra y su canción «Basketball», además de su fuerte vínculo con la NBA. Armónica metálica: el instrumento es el sello distintivo de Andrés Ciro Martínez , lo que alimentó los rumores sobre la llegada de Ciro y Los Persas . Del otro lado, hay quienes tomaron esto como una clara referencia al cantante León Gieco.



el instrumento es el sello distintivo de , lo que alimentó los rumores sobre la llegada de . Del otro lado, hay quienes tomaron esto como una clara referencia al cantante León Gieco. Güira con la letra Q: la percusión tropical junto a la inicial destacada apunta a Q’ Lokura , uno de los nombres más convocantes del cuarteto cordobés.



la percusión tropical junto a la inicial destacada apunta a , uno de los nombres más convocantes del cuarteto cordobés. Paquete de fideos largos: una clara referencia al clásico «Spaghetti del rock» de Divididos .



una clara referencia al clásico «Spaghetti del rock» de . Dibujo de la cordillera: podría interpretarse como una referencia a Usted Señalemelo, la banda mendocina que hace poco se presentó en Neuquén.



podría interpretarse como una referencia a Usted Señalemelo, la banda mendocina que hace poco se presentó en Neuquén. Pieza de rompecabezas con el corazón: es un guiño a la banda «Las pastillas del abuelo» con su canción rompecabezas de amor.



es un guiño a la banda «Las pastillas del abuelo» con su canción rompecabezas de amor. Cartuchera rosa con una muela: un guiño directo a la cantante Eugenia «La Muela» Quevedo.



un guiño directo a la cantante Eugenia Quevedo. Pañuelo gaucho y vaso brillante: el pañuelo rojo remite al folklore de Sele Vera y Los Pampas, mientras que el vaso decorado abrió hipótesis sobre referentes de la música urbana y el pop.

El último enigma antes del anuncio oficial de la Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén

Cuando la expectativa rozaba el techo, la organización difundió una última imagen conceptual que sumó nuevos elementos a la discusión: un teclado musical, una pieza de rompecabezas y la ilustración de un mar bajo la luna y las estrellas.

Entre los seguidores, las lecturas abarcan desde el regreso de históricos pianistas del rock nacional hasta autores de baladas románticas o figuras de la escena pop actual. Todos los interrogantes quedarán resueltos a partir de las 20:00, cuando la organización destape los nombres oficiales que le darán ritmo a la gran fiesta neuquina.