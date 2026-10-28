Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo y ratificó a Estudiantes de La Plata como finalista de la Libertadores

Desde el Pincha se mostraban tranquilos y optimistas en cuanto al fallo.

Final feliz para Estudiantes de La Plata. Tras algunos días de protestas y denuncias, desde la Conmebol llegó el fallo decisivo en torno a la inclusión de Marcos Rojo para las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Aunque en Flamengo aseguraban tener buenas perspectivas en cuanto a su reclamo, el máximo ente del fútbol sudamericano rechazó la protesta y confirmó al Pincha como finalista del certamen continental, cuyo encuentro se disputará el 28 de noviembre ante Palmeiras.

Poco antes de conocerse la resolución final, desde la dirigencia platense se adelantaron y, tras ser notificados, informaron sobre la decisión a través de sus redes oficiales.

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares. ¡Nos vemos el 28, familia! — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 28, 2026

«El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares».

En tanto que la entidad continental solo se limitó a expresar que rechazó «íntegramente» la protesta presentada por Flamengo sobre una supuesta indebida inclusión del defensor Marcos Rojo el pasado 22 de octubre en el Estadio Maracaná.

No obstante, se aclaró que la decisión puede ser apelada en el plazo de siete días por parte del Mengao. En el mientras tanto, a la espera del fallo, Leonardo Jardim, DT del conjunto brasileño, pidió a sus jugadores que sigan entrenando por si acaso.

De esta forma, la novela parece haber llegado a su fin. La misma comenzó previo al encuentro de ida, cuando Conmebol bajó el pulgar a la presencia de Rojo en el equipo, lugar que finalmente ocupó Ramiro Funes Mori. El Pincha fue al TAS, que falló a su favor y Rojo fue habilitado para jugar la vuelta.