¿Argentina retira la 10 de Messi?: FIFA tiene la última palabra

Se viene una era diferente en la Selección Argentina y ya no se verá esa leyenda de MESSI sobre el 10 en la camiseta Albiceleste. El retiro del crack del equipo nacional abre la puerta a un cambio generacional y a un pedido unánime: retirar el número 10. La misión será complicada porque la FIFA tiene una postura tajante hasta el momento. ¿Podrán cambiar de opinión?

Desde el momento en que Messi anunció su partida de la Selección, la 10 pareció quedar a la deriva. No hay un nombre claro para ponerse una camiseta tan pesada. Franco Mastantuono fue el último y con un gran arranque, parecía que podía ser el heredero. Su nivel bajó, a tal punto que ni siquiera fue el Mundial.

El último modelo de Messi con la 10. Camiseta pesada, que Leo defendió con el alma. (Clarín Fotografía)

Diego, Cruyff y Weah, denegados

En 2002, Julio Grondona hizo un pedido a la FIFA para retirar la camiseta 10 de Diego Maradona, pero no prosperó. Ariel Ortega se la calzó en esos tiempos. En esos tiempos, Camerún lo intentó con la 17 de Marc-Vivien Foé, Países Bajos con la 14 de Johan Cruyff o Liberia con la 14 de George Weah. En todos los casos les bajaron el pulgar.

La respuesta es clara: no abrir precedentes que inviten a más selecciones a romper con la tradición que tienen los dorsales en el fútbol. Tampoco se quiere que en el futuro el orden de 1 a 26 en torneos como la Copa del Mundo se rompa, afectando igualmente acuerdos comerciales de la FIFA. Ante esto, habrá que ver qué postura toma la AFA.

El Kun, Fideo y varios tapados, con la 10 de Messi

A lo largo de la era Messi, fueron varios los jugadores que se la «pideron prestada». Sergio Agüero fue el que más a usó, en siete ocasiones. Ángel Correa, hoy en River, lo hizo en cuatro oportunidades. Ángel Di María, Paulo Dybala y tres tapados, Enzo Pérez, Nicolás Gaitán y Héctor Canteros, lo hicieron dos veces.

El último fue Franco Mastantuono y también tienen una «noche de 10» Erik Lamela, Éver Banega, Javier Pastore, Walter Montillo, Walter Erviti, Federico Insúa, Maximiliano Moralez, Lucas Mugni (no ingresó) y Ariel Ortega (en su partido despedida en 2010).