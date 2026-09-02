Operativo nieve 2026 en Neuquén: los números que dejó la temporada con controles en rutas y asistencias
Las tareas se concentraron en rutas de alta circulación, destinos turísticos y sectores cordilleranos con mayor impacto por las condiciones climáticas.
La Policía del Neuquén concluyó el balance de lo que fue el despliegue del Operativo Nieve 2026, un dispositivo de prevención vial y contención que se extendió durante 62 días en las rutas y parajes más complejos de la provincia.
Las acciones comenzaron a mediados de junio y finalizaron a mediados de agosto, cubriendo una red vial que superó los 1.500 kilómetros de caminos y accesos interprovinciales que sufrieron grandes temporales de nieve.
los números del Operativo nieve 2026
Los efectivos policiales realizaron 4.734 operativos repartidos entre puestos fijos, patrullajes de rutina y controles vehiculares específicos en puntos neurálgicos de la cordillera y el llano. El eje estuvo puesto en el acompañamiento a conductores, la regulación del tránsito pesado frente a contingencias meteorológicas y las recorridas en sectores aislados.
Durante la vigencia del operativo, la fuerza brindó contención y orientación a 2.746 personas que transitaban por los corredores provinciales y nacionales. Las tareas incluyeron la colocación de cadenas en neumáticos, remolques por desperfectos mecánicos en plena calzada y la asistencia directa ante desvíos involuntarios en tramos con presencia de hielo.
El despliegue provincial demandó la articulación directa de ocho Direcciones de Seguridad y Tránsito, con una cobertura territorial que alcanzó a más de 25 municipios, comisiones de fomento y localidades del interior neuquino. Las dinámicas operativas variaron según las urgencias y particularidades geográficas de cada región.
La Dirección Tránsito Neuquén concentró la mayor cantidad de controles preventivos, registrando 1.540 procedimientos en las rutas de mayor caudal vehicular de la zona Confluencia. A su vez, sobre el tramo de la Ruta Nacional 237 se prestó asistencia e información a 594 personas para orientar la circulación segura hacia los destinos cordilleranos.
Cuál fue el sector con mayor demanda
El norte provincial presentó el escenario de mayor exigencia y vulnerabilidad durante el invierno. La Dirección Seguridad Alto Neuquén concretó 1.258 operativos y concentró el 72,4% del total de las asistencias de la provincia, brindando auxilio a 1.989 personas, principalmente sobre corredores estratégicos como la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 43.
En paralelo, se registraron 332 intervenciones ligadas a contingencias climáticas severas y restricciones de circulación. La policía debió montar dispositivos de escolta, parqueo preventivo y demoras programadas para contener a transportes de carga e interurbanos durante los temporales de nieve y los cierres de pasos fronterizos.
De evacuaciones a pie hasta rescates aéreos: la ayuda en los parajes más aislados
El operativo incluyó también actuaciones de emergencia en zonas rurales apartadas. En el paraje El Salitral, personal de la fuerza debió avanzar cinco kilómetros a pie sobre abundante acumulación de nieve para alcanzar la vivienda de un poblador de 80 años que había quedado aislado, logrando coordinar su posterior evacuación sanitaria junto a Gendarmería Nacional.
En otra de las intervenciones complejas, la policía articuló con la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos un rescate aéreo en el paraje Yahuincolo. La maniobra permitió asistir a dos adultos mayores aislados por las intensas nevadas, evaluar su estado de salud general y reabastecerlos con insumos medicinales básicos.
El impacto sobre el transporte internacional requirió guardias especiales: en la zona de La Comarca las tareas de contención de camiones se mantuvieron durante 22 días consecutivos, mientras que en la franja sur, efectivos de Villa La Angostura y San Martín de los Andes regularon el flujo vial sobre el tramo Siete Lagos y el Paso Internacional Cardenal Samoré.
Con información de Neuquén Informa.
Comentarios