Operativo nieve 2026 en Neuquén: los números que dejó la temporada con controles en rutas y asistencias

La Policía del Neuquén concluyó el balance de lo que fue el despliegue del Operativo Nieve 2026, un dispositivo de prevención vial y contención que se extendió durante 62 días en las rutas y parajes más complejos de la provincia.

Las acciones comenzaron a mediados de junio y finalizaron a mediados de agosto, cubriendo una red vial que superó los 1.500 kilómetros de caminos y accesos interprovinciales que sufrieron grandes temporales de nieve.

los números del Operativo nieve 2026

Los efectivos policiales realizaron 4.734 operativos repartidos entre puestos fijos, patrullajes de rutina y controles vehiculares específicos en puntos neurálgicos de la cordillera y el llano. El eje estuvo puesto en el acompañamiento a conductores, la regulación del tránsito pesado frente a contingencias meteorológicas y las recorridas en sectores aislados.

Durante la vigencia del operativo, la fuerza brindó contención y orientación a 2.746 personas que transitaban por los corredores provinciales y nacionales. Las tareas incluyeron la colocación de cadenas en neumáticos, remolques por desperfectos mecánicos en plena calzada y la asistencia directa ante desvíos involuntarios en tramos con presencia de hielo.

El despliegue provincial demandó la articulación directa de ocho Direcciones de Seguridad y Tránsito, con una cobertura territorial que alcanzó a más de 25 municipios, comisiones de fomento y localidades del interior neuquino. Las dinámicas operativas variaron según las urgencias y particularidades geográficas de cada región.

La Dirección Tránsito Neuquén concentró la mayor cantidad de controles preventivos, registrando 1.540 procedimientos en las rutas de mayor caudal vehicular de la zona Confluencia. A su vez, sobre el tramo de la Ruta Nacional 237 se prestó asistencia e información a 594 personas para orientar la circulación segura hacia los destinos cordilleranos.

Cuál fue el sector con mayor demanda

El norte provincial presentó el escenario de mayor exigencia y vulnerabilidad durante el invierno. La Dirección Seguridad Alto Neuquén concretó 1.258 operativos y concentró el 72,4% del total de las asistencias de la provincia, brindando auxilio a 1.989 personas, principalmente sobre corredores estratégicos como la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 43.

En paralelo, se registraron 332 intervenciones ligadas a contingencias climáticas severas y restricciones de circulación. La policía debió montar dispositivos de escolta, parqueo preventivo y demoras programadas para contener a transportes de carga e interurbanos durante los temporales de nieve y los cierres de pasos fronterizos.

De evacuaciones a pie hasta rescates aéreos: la ayuda en los parajes más aislados

El operativo incluyó también actuaciones de emergencia en zonas rurales apartadas. En el paraje El Salitral, personal de la fuerza debió avanzar cinco kilómetros a pie sobre abundante acumulación de nieve para alcanzar la vivienda de un poblador de 80 años que había quedado aislado, logrando coordinar su posterior evacuación sanitaria junto a Gendarmería Nacional.

En otra de las intervenciones complejas, la policía articuló con la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos un rescate aéreo en el paraje Yahuincolo. La maniobra permitió asistir a dos adultos mayores aislados por las intensas nevadas, evaluar su estado de salud general y reabastecerlos con insumos medicinales básicos.

El impacto sobre el transporte internacional requirió guardias especiales: en la zona de La Comarca las tareas de contención de camiones se mantuvieron durante 22 días consecutivos, mientras que en la franja sur, efectivos de Villa La Angostura y San Martín de los Andes regularon el flujo vial sobre el tramo Siete Lagos y el Paso Internacional Cardenal Samoré.

Con información de Neuquén Informa.