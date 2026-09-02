Se cumplió una semana de las inundaciones que arrasaron Nepal: hay más de 1.100 muertos y casi 4.500 desaparecidos

Se cumplió una semana de las inundaciones que arrasaron una zona de Nepal cercana a la frontera con China y los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes. Las autoridades confirmaron que ya se contabilizan más de 1.000 muertos y cerca de 4.500 personas desaparecidas.

Nepal: operativo de rescate y cifras de víctimas fatales

La catástrofe se registró el 26 de agosto, cuando el colapso de un glaciar liberó repentinamente una enorme cantidad de agua helada, rocas y escombros que sepultó distintas sectores.

En la región autónoma china del Tíbet también se contabilizaron 16 muertos y 546 desaparecidos. Con esas cifras, la tragedia ya acumula 1.130 víctimas fatales y 4.462 desaparecidos entre ambos lados de la frontera.

Mientras se multiplican las despedidas, los rescatistas todavía mantienen la esperanza de hallar sobrevivientes en los túneles de distintas centrales hidroeléctricas de la región. Hasta ahora, solo pudieron recuperar cuerpos de las estructuras bloqueadas por el barro, pero continúan excavando, perforando y retirando escombros.

Las autoridades nepalíes informaron que los operativos de rescate se centran en los túneles de las centrales hidroeléctricas.

Estas estructuras son lo suficientemente amplias para servir de refugio y algunos trabajadores aún podrían disponer de oxígeno; sin embargo, el paso de los días reduce las posibilidades de hallarlos con vida ante la falta de agua y alimentos.

Por su parte, el primer ministro de Nepal, Balendra Shah, sostuvo que la catástrofe constituye “una seria señal de que los riesgos a los que nos enfrentamos en la región del Himalaya están aumentando a la par del cambio climático”.

Con información de AFP.