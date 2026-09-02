El desvío de reintegros en el Ipross se extendió por seis meses y sumaría unos 40 millones

La investigación penal por presuntos desvíos en el pago del Ipross de reintegros por prestaciones se extendió por seis meses y la maniobra habría provocado un perjuicio de unos 40 millones de pesos.

Según la denuncia y la documentación de la obra social, las irregularidades detectadas se concentran en el departamento de Reintegros y comprendieron el período de febrero a julio de este año.

La investigación apunta a la responsable del Departamento de Reintegros del Ipross, quien fue apartada preventivamente de sus funciones luego de que los controles internos detectaran inconsistencias en los pagos.

La denuncia penal, formalizada la semana pasada por el secretario legal del Ipross, Guillermo Ceballos, describe la mecánica usada para derivar los fondos, a partir de trámites presuntamente ficticios, y las transferencias se cumplían a cuentas bancarias vinculadas o con el CBU que correspondía a la persona denunciada.

El cálculo inicial de la obra social en la presentación arrojaría un perjuicio que ronda los 40 millones de pesos, aunque el monto definitivo dependerá del avance de la investigación y de la revisión de las operaciones involucradas.

La semana pasada, el organismo provincial informó de la existencia de esa irregularidad, que derivó en la presentación de una denuncia en la fiscalía penal, como también, la apertura de un sumario y el apartamiento preventivo de la jefa del área.

El secretario Legal del Ipross, Guillermo Ceballos firmó la denuncia penal presentada en la fiscalía penal de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

En esa ocasión, el Ipross aseguró que la situación se detectó por los controles internos sobre el circuito de reintegros hacia cuentas bancarias que no coincidían con las declaradas por los titulares de las prestaciones.

Los reintegros del Ipross oscilan entre 2.000 y 3.000 operaciones mensuales. Los pagos son cargados y controlados administrativamente antes de la conformación de los lotes que se remiten para su cancelación y, posteriormente, son sometidos a controles cruzados.

Fue precisamente en esas verificaciones posteriores donde surgieron las diferencias entre las cuentas de destino de los pagos y las correspondientes a los afiliados que habían solicitado los reintegros.

Con la investigación ya en marcha, el análisis de la documentación, las transferencias y los dispositivos electrónicos secuestrados será clave para reconstruir la totalidad de las operaciones y establecer el alcance del presunto desvío.