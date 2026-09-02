Neuquén: Octavio Pico, el único “cuatripunto” del país, le hace frente a la distancia con la telemedicina

Octavio Pico en Neuquén tiene una particularidad geográfica que lo hace excepcional en todo el país: es el único “cuatripunto” de la Argentina, ese lugar exacto en el mapa donde convergen los límites de cuatro provincias. Pero más allá de la singularidad que lo caracteriza, estar en esa esquina del mapa también significa estar lejos de todo, en especial de los grandes centros de salud.

Hasta hace poco, tener un problema médico o necesitar la opinión de un especialista en la zona implicaba resolver una logística complicada: conseguir transporte, recorrer largas rutas y perder todo el día para llegar al hospital. Hoy, la tecnología y el trabajo diario en el puesto sanitario local están cambiando esa realidad.

En la primera línea de esta transformación está María Pérez, la enfermera a cargo del puesto sanitario de la localidad. María es la encargada de unir las dos puntas de la historia: atiende a los vecinos en el puesto, gestiona los turnos virtuales y se conecta en directo con especialistas o con la guardia del Hospital de Rincón de los Sauces para definir tratamientos o indicar medicaciones en el acto.

En cuanto a las interconsultas, que ya ascienden a unas 80, la realidad es muy variada. “Ahora, en invierno, fue muy notorio el tema de las reiteradas consultas por el estado gripal de los pacientes, ya que ellos no se calefaccionan con gas sino con leña. El tema de calefaccionarse con leña lleva a que haya tenido varias consultas de lo que es la parte respiratoria”, describió María.

También se suman consultas de adultos mayores con algunas patologías como hipertensión, diabetes y estudios de control diario “para ayudarlos con la medicación, siempre con el criterio de poder ayudar a la persona”.

Octavio Pico cuenta con telemedicina para el primer y segundo nivel de atención desde octubre de 2025, lo que permite a sus habitantes acceder a consultas con médicos y médicas especialistas sin necesidad de realizar extensos viajes hacia los principales centros urbanos. Esta acción es parte de la estrategia de la Red de Asistencia, Derivaciones y Asignación de Recursos (Radar).

Para una comunidad marcada por la distancia, contar con este servicio de salud a un clic de distancia no es solo una mejora tecnológica: es la tranquilidad de saber que, incluso en el punto más alejado del mapa, la atención médica llega a tiempo.