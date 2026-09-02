Murió una persona tras sufrir un accidente en la Ruta 22, en Río Negro: investigan cómo ocurrió el hecho

La Ruta Nacional 22 se convirtió en el escenario de otro siniestro que dejó como resultado una víctima fatal. El hecho se produjo este miércoles, 2 de septiembre, en el tramo rionegrino comprendido entre Choele Choel y Río Colorado.

Investigan cómo ocurrió el accidente

El comisario Juan Carlos Bautista confirmó a Diario RÍO NEGRO que tomaron conocimiento del hecho cerca de las 6 de la mañana y precisó que se ubicó en el kilómetro 953 de la Ruta Nacional.

De acuerdo a la información preliminar, la víctima fatal iba a bordo de una camioneta Iveco y desplazaba desde Choele Choel hacia Río Colorado. Por motivos que se buscan esclarecer, al llegar al kilómetro mencionado, perdió el control y despistó. Al sitio arribo personal médico y constató que ya no presentaba signos vitales.

La víctima se desplazaba en una camioneta Iveco.

En el lugar trabaja personal de Criminalística con el fin de reconstruir la mecánica del siniestro. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.