Argentina se clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup

Llegaron las buenas noticias para el tenis argentino. Este martes por la madrugada, la selección albiceleste accedió a los cuartos de final de la United Cup, el torneo mixto que se desarrolla en Australia y abre la temporada.

Luego de ser parte del grupo A y disputar sus dos series contra España (3-0) y Estados Unidos (1-2), el equipo argentino quedó a la expectativa de una posible clasificación a la segunda etapa del certamen. Debió esperar tres días a la definición de los grupos jugados en Perth.

Cabe recordar que el torneo contó con la participación de 18 selecciones y accedieron a los cuartos de final los primeros de cada grupo (seis equipos), más el mejor segundo de cada ciudad (dos equipos), ya que el certamen se desarrolla en Perth y Sydney.

Por eso, la selección estuvo prendida al duelo Italia vs Francia del Grupo C, que definía el destino de la albiceleste. Para la alegría criolla, el equipo tano ganó la serie por 2-1 frente a los galos y no pudo superar al equipo argentino: igualaron en series ganadas (1-1), pero quedó por debajo con 3 partidos ganados, mientras que Argentina venció en cuatro duelos.

En su tercera participación en el torneo, Argentina logra acceder por primera a la segunda ronda. Allí se verá las caras contra Suiza, que fue primera del grupo C. Será un duelo difícil contra un equipo que ganó sus dos series en primera fase y perdió un solo partido de seis que disputó.

¿Cuándo se jugará la serie contra Suiza?

La serie de cuartos de final comenzará este miércoles a la madrugada, alrededor de las 3 (Hora Argentina) en Perth. El primer duelo será el femenino, donde se enfrentarán Solana Sierra (66°) frente a Belinda Bencic (11°). En los papeles, este será el encuentro más difícil del día. Luego, saltaran a la cancha Sebastián Báez (43°) y el histórico Stan Wawrinka (156°). El suizo de 40 años, ganador de tres Grand Slams, está transitando su última temporada como profesional, y será un complicado desafío para el bonaerense. Es el primer enfrentamiento entre ambos.

De ser necesario, se disputará el punto de dobles mixto. Por el lado argentino, jugarán Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé. Mientras que Suiza presentará a Bencic y Wawrinka, aunque podría salir a la cancha Jakub Paul, que disputó las dos series en dobles correspondientes a la fase de grupos.

El duelo entre Argentina y Suiza se podrá ver a través de TyC Sports. También se podrá sintonizar el enfrentamiento entre Estados Unidos (ganador del grupo A) y Grecia (primero del E), que comenzará a las 22. Las otros dos partidos de cuartos de final se definirán esta noche.