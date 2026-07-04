Argentina y Egipto, un cruce con escasos antecedentes: cómo está el historial antes de los octavos del Mundial 2026

Facundo Medina, hoy titular en la Selección, marcó el gol de la victoria ante Egipto en los Juegos Olímpicos de Tokyo en 2021. (Foto - Archivo: @Argentina)

Tras eliminar a Cabo Verde en un partido para el infarto, la Selección Argentina ya conoce a su próximo rival: Egipto, que dejó en el camino a Australia por penales. El duelo por los octavos de final del Mundial 2026, que será el martes 7 de julio desde las 13, tiene muy pocos antecedentes en la máxima categoría, aunque ambos seleccionados se enfrentaron varias veces en juveniles.

El primer cruce entre ambas selecciones se remonta a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, hace casi un siglo. En semifinales, la Albiceleste goleó 6-0 con un triplete de Domingo Tarascone, un doblete de Manuel «Nolo» Ferreira y otro tanto de Roberto Cherro, antes de quedarse con la medalla de plata tras caer ante Uruguay en el desempate de la final.

Hubo que esperar 80 años para un nuevo enfrentamiento. Fue el 26 de marzo de 2008, en un amistoso disputado en El Cairo, donde el equipo dirigido por Alfio Basile se impuso 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso, ambos en el segundo tiempo. Lionel Messi no participó de aquel encuentro por un desgarro muscular.

El amplio dominio en juveniles

En categorías juveniles, el historial es mucho más extenso y también favorece ampliamente a la Albiceleste. El primer duelo fue en el Mundial Sub 20 de 2001, con una contundente goleada 7-1 en la fase de grupos, impulsada por un triplete de Javier Saviola.

Dos años después volvieron a verse las caras en los octavos de final del Mundial Sub 20 de 2003, donde la Albiceleste ganó 2-1 con un gol de oro de Fernando Cavenaghi. En la edición de 2005, con Messi como gran figura del torneo, el seleccionado nacional volvió a imponerse, esta vez 2-0 en la fase de grupos.

Messi marcó ante Egipto en la fase de grupos del Mundial Sub-20 de 2005 que concluyó con coronación albiceleste.

El siguiente antecedente llegó en el Mundial Sub 20 de 2011. Argentina ganó 2-1 en octavos de final con dos penales convertidos por Erik Lamela, mientras que Mohamed Salah descontó para Egipto. En ese plantel argentino ya estaban Nicolás Tagliafico, titular aquel día, y Emiliano Martínez, quien integró el banco de suplentes.

El cruce más reciente fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021 por la pandemia. Facundo Medina, hoy integrante del plantel mundialista -y titular en tres de los cuatro partidos-, marcó el único gol para el triunfo argentino por 1-0, aunque Egipto avanzó a los cuartos de final y la Albiceleste quedó eliminada en la fase de grupos.

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El solitario gol de Facundo Medina que mete en la pelea a la Albiceleste en el Torneo Olímpico de Fútbol #Tokyo2020#Football #JuegosOlímpicos pic.twitter.com/5zwfw4SNSx — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 25, 2021

En total, contando mayores y juveniles, Argentina y Egipto se enfrentaron siete veces, con siete triunfos de la Albiceleste, 22 goles a favor y apenas tres en contra. El de este martes será, además, el primer duelo entre ambos en una Copa del Mundo de mayores.