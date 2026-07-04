Adorni y las criptomonedas: la Justicia ordenó nuevas medidas para reconstruir el historial completo de operaciones del ex jefe de Gabinete

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y dio un plazo de 72 horas a las plataformas Binance y Lemon para que entreguen el historial completo de operaciones vinculadas a cuentas atribuidas al ex funcionario.

La decisión se adoptó en la etapa final de la investigación y, según confirmaron fuentes judiciales, la fiscalía detectó «inconsistencias» en la evolución patrimonial de Adorni, lo que podría derivar en un próximo requerimiento formal para que justifique el origen de sus bienes y activos.

La fiscalía confirmó inconsistencias patrimoniales

En un dictamen firmado este viernes, Pollicita sostuvo que las medidas de prueba realizadas hasta el momento permitieron detectar inconsistencias en la evolución patrimonial del ex funcionario.

La fiscalía se encuentra evaluando la posibilidad de formular un requerimiento de justificación patrimonial, uno de los pasos previos a una eventual imputación más amplia dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito.

Este escenario fue uno de los argumentos utilizados por el fiscal para solicitar que Manuel Adorni informe previamente a la Justicia cualquier intención de salir del país, a fin de que los tribunales evalúen la «pertinencia y razonabilidad» del viaje.

El pedido fue aceptado por el juez federal Ariel Lijo, quien descartó, sin embargo, el pedido de detención que habían impulsado algunos denunciantes.

Binance confirmó una cuenta abierta en 2020

Entre las nuevas medidas ordenadas, la fiscalía informó que Binance respondió un requerimiento judicial y confirmó la existencia de una cuenta asociada a Manuel Adorni abierta el 23 de junio de 2020.

A partir de esa respuesta, Pollicita solicitó que la plataforma remita el detalle completo de los activos registrados en dicha cuenta entre junio de 2020 y mayo de 2021.

Lemon deberá entregar el historial completo de operaciones

El fiscal también ordenó a la empresa Lemon ampliar la información previamente enviada y remitir, en un plazo de 72 horas, el historial integral de movimientos correspondientes a una cuenta atribuida al ex jefe de Gabinete entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.

El requerimiento incluye:

Créditos y débitos.

Depósitos y retiros.

Transferencias bancarias y virtuales.

Compras y ventas de criptomonedas.

Operaciones de conversión de activos.

Fecha, hora y monto de cada movimiento.

Tipo de activo y cotización utilizada.

Cuentas, billeteras virtuales, CBU y CVU involucrados.

Datos identificatorios de las contrapartes.

Además, la fiscalía solicitó información sobre:

Vinculaciones con cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Tarjetas de crédito asociadas.

Exchanges y plataformas utilizadas para fondeo o retiro.

Saldos y tenencias registradas durante el período investigado.

Interacciones dentro de la propia plataforma.

La Justicia también busca rastrear operaciones en blockchain

Uno de los puntos más relevantes del requerimiento apunta a reconstruir las operaciones realizadas directamente en la blockchain.

Por ello, la fiscalía solicitó el detalle de cada transacción registrada, incluyendo:

El hash identificatorio de la operación.

La red blockchain utilizada.

El tipo de token involucrado.

El monto operado.

La fecha de ejecución.

Las direcciones de origen y destino de los activos.

Las declaraciones de Adorni sobre sus inversiones

La investigación cobró mayor relevancia luego de que, poco antes de dejar el cargo, Manuel Adorni afirmara públicamente que había acumulado aproximadamente 500.000 dólares no declarados a partir de inversiones realizadas en criptomonedas.

Esa manifestación pasó a formar parte del expediente judicial y constituye uno de los elementos que la fiscalía analiza para determinar si existe una correspondencia entre los ingresos declarados por el ex funcionario y la evolución de su patrimonio.