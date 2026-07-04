Homicidio en Cinco Saltos: quién era el hombre que murió tras un ataque armado y un incendio intencional

Secuestraron un arma y otros elementos de interés. Crédito: Gobierno de Río Negro

Un hombre de 38 años murió tras ser atacado a balazos y quedar atrapado en una vivienda que posteriormente fue incendiada de manera intencional. El homicidio tuvo lugar en el barrio Michi Michi de Cinco Saltos luego del partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde.

La Policía de Río Negro intervino tras el ataque y tras una investigación, la Justicia ordenó la detención de un hombre de 48 años y de su madre, de 64, ambos vecinos del sector y presuntamente vinculados al ataque. Mientras tanto, continúan las tareas para identificar y localizar a otras personas que habrían participado del hecho.

El ataque ocurrió durante la madrugada

El episodio comenzó cuando un llamado al sistema 911 RN Emergencias alertó simultáneamente sobre un incendio en una vivienda precaria y detonaciones de arma de fuego en el barrio Michi Michi.

Personal de la Comisaría 43° acudió de inmediato al lugar y encontró el inmueble envuelto en llamas, por lo que se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios para controlar el fuego.

Mientras se desarrollaban las tareas de extinción, los efectivos policiales iniciaron las primeras entrevistas con vecinos y testigos para reconstruir lo ocurrido.

Dos personas lograron escapar, pero la víctima quedó atrapada

Según pudieron determinar en la investigación, dos personas que se encontraban dentro de la vivienda lograron escapar por la parte trasera al advertir la llegada de un grupo de vecinos que los amenazaba y efectuaba disparos contra la casa.

Sin embargo, Ceferino Guerra, de 38 años, no consiguió salir.

De acuerdo con la hipótesis que maneja la Fiscalía, la víctima fue alcanzada por los disparos y quedó dentro del inmueble, que posteriormente fue incendiado de manera intencional.

Una vez controlado el fuego, personal de Bomberos confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Guerra en el interior de la vivienda.

Las detenciones se concretaron pocas horas después

A partir de las primeras declaraciones testimoniales, el trabajo de preservación de la escena y las pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística, la Policía logró reunir elementos suficientes para identificar rápidamente a los principales sospechosos.

Con esa información, la Fiscalía dispuso la detención de un hombre de 48 años y de su madre, de 64, ambos residentes del barrio y señalados como integrantes de un grupo que mantenía conflictos previos con la víctima y su familia.

En paralelo, continúan las diligencias destinadas a identificar al resto de las personas que habrían participado del ataque.

Secuestraron un arma y otros elementos de interés

Durante la inspección de la escena, los investigadores secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos un revólver y un proyectil, que serán sometidos a pericias balísticas para determinar si fueron utilizados durante el ataque.

La causa quedó caratulada provisoriamente como homicidio agravado y permanece bajo la investigación del Ministerio Público Fiscal, que dispuso además nuevos allanamientos y medidas probatorias.

Desde la Policía destacaron que el trabajo conjunto entre la fuerza provincial, Bomberos Voluntarios, el Gabinete de Criminalística y la Fiscalía permitió preservar pruebas clave desde los primeros minutos de la investigación y avanzar con rapidez en el esclarecimiento de un hecho de extrema violencia que conmocionó a la comunidad de Cinco Saltos.