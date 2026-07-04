Paraguay aguanta a Francia en un duelo cerrado por los octavos del Mundial 2026

En Philadelphia, Paraguay iguala sin goles ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro cerrado y de mucha tensión. La Albirroja llega tras una victoria épica frente a Alemania, mientras que el último antecedente de Les Bleus fue una contundente goleada ante Suecia.

Gustavo Alfaro realizó cambios respecto del equipo que logró la clasificación en 16avos: dispuso una línea de cinco defensores y no incluyó un centrodelantero definido. En ese esquema, Julio Enciso es quien intenta liderar los ataques guaraníes en un desarrollo con pocas llegadas, con la compañía de Miguel Almíron por la banda derecha.

Del otro lado, Francia mantuvo la base del equipo que avanzó de ronda, con una variante en el mediocampo: el ingreso de Manu Koné en lugar de Aurélien Tchouaméni. Sin embargo, por ahora el conjunto europeo no logra encontrar espacios ni romper el orden defensivo paraguayo.

Hasta el momento, el equipo de Didier Deschamps no consigue inquietar a Orlando Gill, mientras sus principales figuras ofensivas siguen sin gravitar. El marcador se mantiene 0-0 en un partido muy disputado, con Paraguay firme en defensa y Francia sin claridad en ataque.

Después del cooling break, los últimos subcampeones tuvieron su primer remate al arco. Fue una vólea de Jules Kounde, que capturó el rebote tras un córner, pero que no inquietó a Gill, que la agarró sin problemas.