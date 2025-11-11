Argentina y un viejo conocido: se enfrentará a México en los 16avos del Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, se clasificó como el mejor primero de la fase de grupos, luego de ganar sus tres partidos: 3-2 ante Bélgica, 1-0 frente a Túnez y 7-0 contra Fiyi.

En este nuevo formato del Mundial Sub 17, con la participación de 48 selecciones, el mejor primero se enfrenta al octavo mejor tercero, es decir, al equipo con peor rendimiento entre los clasificados a la siguiente ronda.

Ese rival será México, que se quedó con el último cupo tras una definición insólita. El conjunto dirigido por Carlos Cariño perdió en su debut ante Corea del Sur (1-2), venció a Costa de Marfil (1-0) y cayó 3-1 frente a Suiza. A pesar de haber sumado solo tres puntos, logró clasificarse gracias al criterio de Fair Play.

México y Arabia Saudita finalizaron con los mismos puntos (3), diferencia de gol (-2) y la misma cantidad de goles a favor y en contra. Según el reglamento de la FIFA, en caso de igualdad en todos esos criterios, el desempate se define por la cantidad de tarjetas recibidas.

Arabia Saudita acumuló dos expulsiones, mientras que México no recibió ninguna, lo que le permitió avanzar a los 16avos de final.

Así, Argentina volverá a enfrentarse con México en un Mundial, luego de que la Sub 20, también dirigida por Placente, los eliminara en los cuartos de final del reciente Mundial disputado en Chile. Aquel partido tuvo su momento picante: el entrenador del seleccionado argentino mandó a callar al DT de México.

Cuando se juega el partido

El encuentro por los 16avos de final se disputará el viernes 14 de noviembre, aún con sede y horario por confirmar, aunque se espera que se juegue en horario vespertino de Qatar.

El ganador del cruce entre Argentina y México se enfrentará en octavos de final al vencedor del duelo entre Bélgica y Portugal.

