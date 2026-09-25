Juegos Suramericanos: Argentina iguala sin goles ante Paraguay en el segundo tiempo

Los dirigidos por Placente van por la revancha ante el combinado guaraní.

La Selección Argentina de Fútbol iguala sin goles ante Paraguay en el Estadio Marcelo Bielsa en el segundo tiempo, por la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El encuentro es televisado en vivo por TyC Sports.

Ante más de 37 mil aficionados presentes en Rosario, los dirigidos por Diego Placente no lograron imponer condiciones al término de los primeros 45 minutos, a pesar de haber comenzado con determinación y empuje hacia el área rival.

A los 5 minutos, el elenco albiceleste avisó tras un buen desborde de Domínguez, que ganó en velocidad y encontró a Subiabre, aunque el remate del juvenil fue sacado por el arquero paraguayo Sosa.

¡CERCA, IAN! Subiabre tuvo una gran oportunidad para marcar el primero de Argentina vs. Paraguay por el Oro pero Leonardo Sosa lo evitó con una gran atajada.



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Hubo una más de los argentinos, a los 13’, con un cabezazo del defensor de Boca Stas, que ganó en lo alto pero el balón se fue por encima del travesaño.

A partir de ese momento, el elenco guaraní se hizo de la pelota y del trámite del partido. De hecho, a los 16’, y tras un mal rechazo del fondo argentino, Sarza remató un potente derechazo desde afuera del área que rozó el palo izquierdo del golero Leguizamón.

Una más para Paraguay, a los 27, tras una serie de rebotes en el aire, que finalmente terminó neutralizando de cabeza el zaguero Closter.

Sobre el final del primer tiempo, y tras un ataque individual de Subiabre, se caldeó el clima del juego y comenzaron los forcejeos y agarrones entre argentinos y paraguayos.

PARTIDO ÁSPERO… Argentina pidió penal sobre Subiabre y luego se volvió a picar todo en el Coloso Marcelo Bielsa.



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La previa de la final

La Albiceleste viene de ganar agónicamente por 1-0 ante Perú, mientras que la Albirroja se clasificó de la misma manera contra Chile. Ambos irán por la gloria y por un nuevo duelo entre sí, tras haberse enfrentado en zona de grupos, donde los guaraníes se impusieron por 2 a 1.

Por último, el pasado miércoles, el elenco albiceleste repitió la épica y derrotó por 1-0 a Perú con un tanto de Santiago Espíndola a los 89 minutos de juego, asegurándose de esa forma una medalla y la chance de título.

Paraguay, en tanto, luego de vencer a Argentina siguió su camino en los juegos derrotando a la Vinotinto por 2 a 0 y sellando su pase a semifinales con una fecha de antelación. En el cierre del Grupo B, el combinado guaraní igualó 1-1 ante Uruguay.

Su siguiente escollo fue Chile y la definición fue muy similar a la de Argentina se metió en la definición: a segundos del pitazo final, Milan Freyres puso el 1-0 para que Paraguay sueñe con la medalla dorada.

Formaciones

Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.