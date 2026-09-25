Condenaron a 26 y 19 años de prisión a los asesinos del ex Puma Federico Martín Aramburu

El Tribunal en lo Penal de París sentenció este viernes, tras más de 11 horas de deliberación, a 26 años de prisión a Loïk Le Priol por el asesinato del ex integrante de Los Pumas Federico Martín Aramburu. Además, Romain Bouvier recibió una pena de 19 años de cárcel por intento de asesinato, según consignó el medio francés L’Equipe.

El jurado descartó la premeditación, la legítima defensa y un trastorno mental. La Fiscalía había pedido 27 años de cárcel para Le Priol y 20 para Bouvier, pero la pena se redujo en un año al no acreditarse la planificación previa del ataque. En el mismo fallo, Lyson Rochemir, ex pareja de Le Priol, resultó absuelta del cargo de complicidad en intento de asesinato, aunque recibió una pena de tres años de prisión —con 30 meses en suspenso— por obstrucción a la Justicia.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 en el bulevar Saint Germain, luego de una discusión en un bar del Barrio Latino. Aramburu, de 42 años, había viajado a la capital francesa junto a su amigo y ex compañero del club Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, para presenciar el partido entre Francia e Inglaterra por el torneo Seis Naciones. En la terraza del bar Le Mabillon coincidieron con Le Priol, Bouvier y sus acompañantes.

Loïk Le Priol, condenado a 26 años de prisión por asesinar al ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu.

Tras un altercado verbal y físico derivado del consumo de alcohol, el personal de seguridad intervino y los ex deportistas abandonaron el lugar. Minutos después, los agresores los interceptaron a bordo de un Jeep conducido por Rochemir. Bouvier efectuó cuatro disparos, de los cuales dos impactaron en el ex rugbier argentino. Instantes más tarde, Le Priol descargó seis tiros más; cuatro dieron en el cuerpo de Aramburu y dos de ellos resultaron mortales. La víctima se encontraba desarmada.

Durante el debate oral, Le Priol admitió haber causado la muerte del deportista, aunque argumentó que actuó en legítima defensa. Bouvier reconoció los disparos pero negó la intención de matar. Ambos contaban con antecedentes penales e integraban el Groupe Union Défense (GUD), una organización de ultraderecha disuelta en 2024, según detalló el periódico Le Monde.

En su declaración ante el tribunal, Hegarty recordó las últimas palabras de su amigo antes de desvanecerse en la vía pública: “Shaun, llama a la policía, me voy a morir”.

Aramburu, nacido en Buenos Aires, vistió la camiseta de la Selección argentina en 22 partidos internacionales y logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. Residía en el País Vasco francés junto a su esposa y tres hijos.