Juegos Suramericanos: el neuquino Silva logró la medalla de plata y se clasificó a Lima 2027

El neuquino se destacó y logró además la clasificación a los Panamericanos de Lima 2027.

El arquero neuquino Esteban Silva se destacó hoy en Santa Fe y cerró su participación en los Juegos Suramericanos 2026 con una medalla de plata para la delegación argentina; logro que además trajo aparejada la clasificación para los Panamericanos de Lima (Perú) 2027.

El oriundo de Plottier finalizó segundo junto a Alma Pueyo en la competencia de tiro con arco en la modalidad recurvo mixto, cayendo en el cruce final ante Brasil, conformado por Ana Caetano y Marcus Dalmeiro, con parciales de 35-31, 38-35 y 36-31.

Más allá de la derrota, el deportista neuquino tuvo la dicha de colgarse una presea, aportar al medallero albiceleste y conseguir la mencionada clasificación a Lima, que sirve de trampolín para ir por el gran objetivo: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Podios 🇦🇷 en #TiroconArco 🏹 en #SantaFe2026



Iván Nikolajuk y Eugenia González se adjudicaron la medalla de bronce 🥉 en Recurvo mixto por equipos



Alma Pueyo y Esteban Silva 🥈 en Equipo Mixto Recurvo



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Este viernes también sobresalió en tiro con arco el conesino Iván Nikolajuk sumando otra medalla a su palmarés de los Suramericanos 2026, que días pasados lo vio subir al podio en tiro con arco compuesto y quedándose con la presea de Plata.

En esta oportunidad, el arquero rionegrino, en compañía de María González, logró el Bronce en la competencia de recurvo mixto por equipos, tras vencer en el cruce por el tercer puesto al equipo de Venezuela.

En la final de K1 1000m, Agustín Vernice 🇦🇷 le dio un oro 🥇 mas al equipo nacional de #CanotajeVelocidad con un tiempo de 03:19.75



Aramis Sanchez Ayala 🥇 en C1 1000#SantaFe2026



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Otro deportista de la región que destacó hoy en Santa Fe fue el atleta argentino Aramís Sánchez Ayala, oriundo de Carmen de Patagones, que consiguió dos medallas en competencias decisivas para el canotaje.

Aramís se adjudicó el oro tras imponerse la prueba C1 de 1000 metros masculino y luego se aseguró la presea de plata en la final C1 de 1500 metros. Un viernes inolvidable para el oriundo de Carmen de Patagones.

Por otra parte, el neuquino Matías Contreras, que en la víspera había logrado el bronce en la competencia K1 de kayak paralelo, hoy finalizó 4° en la final correspondiente a kayak cross KX masculino, quedando cerca del podio y cumpliendo otra gran actuación.