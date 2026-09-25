Natalia Oreiro impone el cottagecore con vestido celeste, falda floral y zapatillas rosa bebé

El florecimiento de la temporada cálida trae consigo un cambio en la narrativa del diseño: las telas rígidas y las paletas sombrías dan paso a siluetas etéreas, que buscan reconectar con la naturaleza. Natalia Oreiro volvió a posicionarse a la vanguardia estética, al presentar un estilismo que captura el espíritu campestre contemporáneo.

Recostada sobre el césped y rodeada de vegetación, Natalia Oreiro, la artista uruguaya, dejó de lado los artificios de la alta costura tradicional para adoptar el fenómeno del cottagecore bajo una mirada fresca y funcional, demostrando cómo una prenda de inspiración romántica puede convivir en perfecta armonía con el calzado urbano cotidiano.

El vestido celeste de Natalia Oreiro.-

Estilo cottagecore y falda floral: la propuesta en celeste de Natalia Oreiro

La estructura visual del atuendo de Natalia Oreiro encuentra su eje en la combinación de un dos piezas fluido, teñido en el color del año:

El vestido celeste de Natalia Oreiro.-

Paleta en celeste pastel : tono rector de la primavera, aporta luminosidad y frescura natural al rostro.

: tono rector de la primavera, aporta luminosidad y frescura natural al rostro. Falda amplia con impronta botánica : de caída liviana y movimiento continuo, estampada con motivos florales en tonos claros.

: de caída liviana y movimiento continuo, estampada con motivos florales en tonos claros. Camisa liviana en composé : confeccionada en el mismo género textil, genera la continuidad de un vestido camisero pero con la versatilidad de piezas separadas.

: confeccionada en el mismo género textil, genera la continuidad de un vestido camisero pero con la versatilidad de piezas separadas. Cinturón faja ancho: marca la cintura, aportando estructura arquitectónica a una silueta eminentemente suelta.

Zapatillas rosa bebé: el quiebre urbano que redefine el estilo cottagecore de Natalia Oreiro

Lejos de inclinarse por sandalias clásicas, alpargatas o plataformas de yute, Natalia Oreiro incorporó un factor disruptivo al elegir unas zapatillas de lona en tono rosa bebé.

Este calzado chato no solo garantiza confort térmico y libertad de paso en exteriores, sino que introduce un sutil juego de colores pastel junto al celeste.

El vestido celeste de Natalia Oreiro.-

Los complementos mantuvieron la coherencia del estilismo: gafas de sol oscuras de inspiración retro y un peinado recogido en coleta baja que enmarcó su flequillo, confirmando que la practicidad urbana no está reñida con la delicadeza bucólica.

Más allá de la postal bucólica: por qué el estilo cottagecore arrasa en la primavera 2026

El rescate del estilo cottagecore, por parte de figuras públicas como Natalia Oreiro, responde a una búsqueda colectiva de bienestar, prendas nobles y diseños que evoquen serenidad frente al ritmo acelerado de las ciudades.

Lejos de ser un disfraz de época, la reinterpretación actual de esta corriente se caracteriza por el cruce de opuestos: vestidos o polleras de inspiración campesina emparejados con zapatillas deportivas, camperas de mezclilla o accesorios técnicos.

Este diálogo entre la nostalgia rural y la practicidad de la calle asegura longevidad a las prendas del placard, consolidando una moda accesible, cómoda y visualmente atractiva.

Radiografía del look: cómo adaptarlo a tu estilo diario