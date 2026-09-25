Cerro Catedral: una inversión millonaria ya está en el país y espera definiciones para avanzar

Los nuevos equipos de la Telecabina Amancay ya están en el país y esperan avanzar hacia su instalación en cerro Catedral. Gentileza.

Una parte sustancial de la renovación proyectada para la base de cerro Catedral ya está comprada y en el país, pero todavía no puede avanzar hacia su instalación. El nuevo sistema de transporte por cable que reemplazará a la Telecabina Amancay permanece almacenado mientras siguen pendientes las definiciones urbanísticas que necesita la concesionaria para ejecutar el proyecto.

Modernizar los principales medios de elevación de cerro Catedral

No se trata solamente de 68 cabinas nuevas. Es un sistema integral de transporte por cable compuesto por cabinas, estaciones, torres, motores y cable, diseñado para trasladar cerca de 3.000 pasajeros por hora y modificar de manera significativa la conexión entre la base y la parte alta del cerro Catedral.

Los equipos para modernizar uno de los principales medios de elevación de Catedral ya están disponibles pero las reglas que permitirían avanzar con las obras en la base aún no están definidas.

Los parámetros urbanísticos deben establecer, entre otras cuestiones, qué se puede construir, dónde, con qué alturas y bajo qué usos. Su definición corresponde al Ejecutivo municipal y requiere luego el tratamiento del Concejo Deliberante.

Esta situación hace que no se concrete el reemplazo de un medio de elevación y condiciona un proyecto más amplio de reorganización de la base, que contempla nuevos espacios de servicios, mejores circulaciones peatonales, accesibilidad, infraestructura sanitaria y la renovación de redes.

«Estamos muy preocupados por la demora y la falta de tratamiento de los parámetros para el Cerro Catedral. Una demora que ya lleva más de 8 años y que funciona hoy como un freno de mano para todas las inversiones y la renovación urgente de servicios que demanda Catedral», aseguró Helgamaría Salvatelli, Directora de Proyectos de Catedral Alta Patagonia (CAPSA).



«​La situación es incomprensible: hace más de tres años que presentamos proyectos clave que siguen sin respuesta. El caso más elocuentegrave es el de la nueva telecabina Amancay: el equipamiento ya está en el país, pero permanece guardado en un galpón, con la inversión completamente parada a la espera de autorizaciones burocráticas. Lo mismo ocurre con las obras proyectadas para modernizar y ampliar los accesos y las playas de estacionamiento, puntos críticos para la operatividad y la seguridad del centro de esquí», puntualizó Salvatelli.

Diario RÍO NEGRO consultó al Municipio de Bariloche para conocer el estado de esas definiciones y los plazos previstos, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Un nuevo sistema para mover casi 3.000 personas por hora

La futura Telecabina Amancay tendrá 68 cabinas con capacidad para diez pasajeros sentados cada una. Pero el cambio tecnológico excede ampliamente ese número.

El sistema permitirá aumentar la capacidad de transporte y reducir el tiempo necesario para llegar desde la base hasta la parte alta de la montaña. De acuerdo con las especificaciones proporcionadas por CAPSA, el viaje demandará alrededor de un tercio del tiempo actual.

La renovación de la Telecabina Amancay forma parte de las inversiones proyectadas para modernizar los medios de elevación de Catedral. Gentileza.

Las cabinas serán cerradas y panorámicas y el medio podrá utilizarse durante todo el año, una característica que amplía sus posibilidades más allá de la temporada de esquí.

Podrá transportar bicicletas para las actividades de verano, mercadería destinada a los paradores y equipamiento necesario para la operación de la montaña. También está preparado para el traslado de camillas y barquetas utilizadas en la evacuación de personas accidentadas.

La mejora no sólo es para transportar más esquiadores sino que supone sumar capacidad, reducir tiempos y concentrar distintas funciones operativas en un mismo sistema.

Una transformación que excede a la telecabina

El proyecto forma parte de una reorganización más amplia de la base de Catedral. La propuesta contempla modificar circulaciones, incorporar sendas peatonales, mejorar la accesibilidad y ordenar edificios y espacios destinados a los servicios de quienes llegan a la montaña.

También prevé boleterías bajo techo y baños públicos, un servicio largamente demandado en la base del cerro.

A esto se suman intervenciones sobre las redes de agua y cloacas, el soterramiento de instalaciones eléctricas y nuevos espacios de estacionamiento.

Además de la cantidad de metros cuadrados involucrados, la dimensión del proyecto está en la posibilidad de integrar servicios que hoy funcionan de manera dispersa y adaptar la base a la capacidad y tecnología de los nuevos medios de elevación.

Equipos disponibles, definiciones pendientes

La renovación de Amancay muestra el costo de una discusión urbanística que lleva años sin resolverse. CAPSA reclama desde hace ocho años los parámetros correspondientes a la base de Catedral. Sin esas reglas, sostiene que no puede determinar las condiciones definitivas de construcción necesarias para ejecutar las obras asociadas al nuevo sistema.

«Es una inversión 100% privada que no le demanda un solo peso al Estado; lo único que exige es gestión, toma de decisiones y la aprobación de los expedientes correspondientes. Nuestra prioridad está en sostener y multiplicar las oportunidades de trabajo local, potenciar la reactivación turística y brindar a los barilochenses y visitantes los servicios de calidad que merecen. Cuando la administración pública frena un expediente por años, la que pierde no es una empresa, es toda la comunidad de Bariloche», agregó Salvatierra.

La definición ahora depende de que avance la discusión política para que se complete el proceso urbanístico correspondiente.

CAPSA vincula el avance de la nueva Telecabina Amancay con las definiciones urbanísticas pendientes para la base del cerro. Gentileza.

Hasta que eso se concrete, la inversión destinada a modernizar la infraestructura de uno de los principales centros de esquí del país seguirá almacenada.