Caviahue: cómo será el casamiento frente al volcán Copahue que estrena el turismo de romances en Neuquén

El casamiento del 31 de diciembre suma una nueva posibilidad para diversificar la actividad turística y generar movimiento en distintos sectores de la economía local. Foto: gentileza.

El próximo 31 de diciembre Caviahue sumará una celebración a su calendario turístico. Una pareja celebrará su casamiento frente al volcán Copahue, en uno de los miradores de la localidad.

La ceremonia forma parte de una estrategia que busca posicionar a Neuquén como destino para bodas y celebraciones, aprovechando sus paisajes naturales y la infraestructura turística.

La iniciativa fue confirmada por Oscar Moyano, integrante del Bureau Neuquén, quien explicó que la organización comenzó a tomar forma hace aproximadamente un mes y medio y que ya existe un compromiso de distintos actores para concretarla.

Además la elección de la fecha es un desafío porque el evento tendrá lugar durante Año Nuevo, en uno de los momentos de mayor movimiento turístico y en el que suele ser más compleja la disponibilidad de trabajadores y proveedores.

Para llevar adelante una boda de estas características es necesaria la participación de distintos rubros, desde alojamiento y gastronomía hasta transporte, fotografía, decoración, organización de eventos y excursiones.

Un nuevo producto turístico

La boda de Caviahue se enmarca en el desarrollo de Bodas Destino Neuquén, un producto turístico con el que la provincia busca ampliar su oferta y captar un segmento que combina celebraciones privadas con viajes y estadías.

El subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, había señalado que las bodas destino se consolidaron como un segmento relevante tanto en Argentina como a nivel internacional, especialmente por el interés creciente en realizar este tipo de celebraciones en entornos naturales.

Desde la provincia se plantea que el desarrollo de este producto puede permitir que los destinos neuquinos atraigan visitantes también a partir de eventos que movilizan a parejas, familiares y grupos de invitados.

En ese sentido Neuquén cuenta con una amplia variedad de escenarios posibles como lagos, montañas, volcanes, bosques, viñedos y ríos.

La estrategia también apunta al turismo internacional. La provincia viene trabajando en mecanismos que faciliten la realización de matrimonios de personas extranjeras no residentes.

Caviahue busca ampliar la actividad turística más allá del invierno

Para Caviahue, la incorporación de este tipo de eventos se relaciona además con el desafío de ampliar la actividad turística durante distintas épocas del año. Tradicionalmente vinculada con la temporada de nieve y el turismo de montaña, la localidad viene sumando propuestas relacionadas con la gastronomía, la naturaleza y las actividades al aire libre.

En ese contexto, una boda frente al Copahue puede funcionar como una experiencia puntual, pero también como una muestra de las posibilidades que el destino busca ofrecer fuera de los formatos turísticos tradicionales.