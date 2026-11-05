José Luis Gioia tras el ACV: su hija reveló cómo está y desmintió una versión sobre su internación

La salud de José Luis Gioia generó preocupación en el mundo del espectáculo después de que se conociera que el actor y humorista, de 73 años, sufrió un ACV isquémico y permaneció varios días en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y bajo coma farmacológico. Ahora, su hija Sofía Bellocq rompió el silencio y dio detalles alentadores sobre su evolución.

Según informó Infobae, en diálogo con la hija del artista, Gioia se encuentra mucho mejor y continúa su recuperación en la Clínica Alcla, donde realiza un tratamiento especializado para recuperar la fuerza física y mejorar su movilidad. La joven también aclaró una información que había circulado sobre las circunstancias del episodio.

Cómo está José Luis Gioia hoy: qué dijo su hija sobre su recuperación

Después de atravesar un delicado cuadro de salud, José Luis Gioia evoluciona favorablemente, aunque todavía necesita rehabilitación y seguimiento médico.

Su hija Sofía Bellocq confirmó que el actor se encuentra estable y que actualmente trabaja con kinesiólogos y fisioterapeutas para recuperar la fuerza que perdió durante la internación.

“Está mucho mejor”, aseguró la joven, quien explicó que su padre debe fortalecer su cuerpo para volver a caminar con normalidad.

También destacó un dato alentador: el humorista está orientado en tiempo y espacio, mientras los profesionales evalúan su evolución.

Sin embargo, aclaró que la recuperación será progresiva y que todavía no hay una fecha definida para recibir el alta de rehabilitación.

La familia espera contar con nuevos informes médicos que permitan conocer con mayor precisión los próximos pasos del tratamiento.

La hija de José Luis Gioia desmintió una versión sobre el ACV

Una de las principales novedades que surgieron a partir de las declaraciones de Sofía Bellocq tiene que ver con el momento en que el actor sufrió la descompensación.

En los primeros informes periodísticos se había señalado que Gioia sufrió el ACV mientras participaba del rodaje de la segunda temporada de la serie Menem.

Sin embargo, su hija aclaró que esa versión no era correcta.

“Estaba en proceso de filmar, pero no estaba en la filmación cuando sucedió”, explicó Bellocq.

De esta manera, confirmó que su padre se encontraba vinculado a la producción, pero que el episodio de salud no ocurrió durante una jornada de grabación.

Qué le pasó a José Luis Gioia y por qué estuvo en coma inducido

El actor atravesó un cuadro de salud complejo durante octubre.

Inicialmente recibió atención médica en la Clínica Nueva Azul y, el 11 de octubre, fue trasladado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Según la información difundida por la periodista Maru Leone, los médicos detectaron lesiones isquémicas y un cuadro de meningoencefalitis.

Debido a la gravedad de su estado, Gioia necesitó asistencia respiratoria y permaneció aproximadamente una semana bajo coma farmacológico.

El 17 de octubre, los profesionales comenzaron a despertarlo y observaron una respuesta favorable a los estímulos.

Finalmente, el 30 de octubre recibió el alta de la internación aguda y fue trasladado a la Clínica Alcla para continuar con su rehabilitación.

Qué pasará con José Luis Gioia en la segunda temporada de Menem

El problema de salud también tuvo consecuencias en la actividad profesional del humorista.

Gioia formaba parte del elenco de la segunda temporada de Menem, la ficción de Prime Video que reconstruye la vida del expresidente argentino.

Según trascendió, su internación obligó a la producción a reorganizar las grabaciones y buscar una alternativa para completar las escenas pendientes de su personaje.

Por el momento, no se confirmó cuándo el actor podrá retomar sus compromisos laborales.

Mientras tanto, su familia mantiene la atención puesta en su recuperación y en los avances del tratamiento médico.

La noticia alentadora es que José Luis Gioia logró superar la etapa más crítica de su internación y ahora concentra sus esfuerzos en recuperar la movilidad y la fuerza física.