Triunfazo de Deportivo Viedma ante Centenario, en Venado Tuerto

En un intenso y disputado partido, Deportivo Viedma volvió a dar el golpe como visitante y venció a Centenario de Venado Tuerto. Fue 95-79, en la cuarta presentación del equipo rionegrino en la Liga Argentina de básquet, donde ahora tiene un registro de 3-1 en la Conferencia Sur. Los capitalinos empezaron la gira con una derrota ante Ciclista, pero después se recuperaron contra Pergramino y la cerraron con otro éxito en la ruta.

La próxima función será otra vez en casa, porque Viedma recibirá a Deportivo Norte, el sábado 7 de noviembre. Después de estos dos triunfos en serie, se espera un gran marco de público en el Ángel Cayetano Arias.

Paridad y ventaja para Viedma

En el inicio, los de Viedma mostraron un juego aguerrido y, con una alta efectividad, lograron tomar la delantera en el marcador. Por su parte, el dueño de casa mantuvo un ritmo intenso, con ataques rápidos, para darle forma a un partido muy disputado. El equipo de Guillermo Bogliacino se quedó con el primer cuarto por 23-19.

En el segundo período, Centenario se acomodó y comenzó a imponer su estrategia de juego colectivo. Sin embargo, Viedma no bajó la intensidad y logró mantenerse arriba en el marcador, aunque ambos equipos igualaron en 24 durante el parcial. Al descanso, la visita se fue arriba por 47-42.

Lucas González, como siempre, fue uno de los más regulares en Depo Viedma, que logró su tercer triunfo en la LA. (Prensa Centenario)

Lo empató Centenario y la respuesta visitante fue letal

Luego del entretiempo, el encuentro siguió muy disputado, aunque comenzaron a aparecer las imprecisiones. Centenario aprovechó su momento y logró igualar el marcador con un triple espectacular y el tercer cuarto terminó 69-69 (parcial 27-22).

En el último cuarto, Viedma ajustó su defensa, pero especialmente fue muy efectivo adelante, para retomar el control del juego y asegurar una gran victoria lejos de casa. Así, el quinteto rionegrino se mantiene en la zona alta del Sur, con marca de 3-1, por debajo de Norte y Ciclista que tienen 4-1.

Nuevos goleadores

Tener gol por diferentes vías es fundamental y eso le ocurrió a Viedma en Venado Tuerto porque los máximos anotadores de la noche fueron Joaquín Petre y Mateo Macrini, con 21 y 20 puntos, respectivamente. Además, Lucas González rozó el doble-doble, con 15 anotaciones y 9 rebotes. Gaspar Ruiz, con 19, fue el mejor en el equipo orientado por Víctor Daitch.