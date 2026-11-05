Previo a su gira por Latinoamérica el papa León XIV se reunió con el presidente José Kast: «Conoce bien a Chile»

El papa León XIV recibió en audiencia, en el Palacio Apostólico Vaticano, a José Antonio Kast Rist, presidente de Chile. «Envió una gran bendición», dijo el mandatario trasandino.

El encuentro se dio a pocos días del inicio de la gira del Sumo Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú.

José Kast junto al papa León XIV

Kast publicó en la red social X fotos del encuentro. «Conoce bien a Chile y nos manifestó su cariño, su preocupación por la paz y la familia, y su oración permanente por nuestra patria», expresó el presidente.

Desde Vatican News indicaron que durante las conversaciones «se destacaron las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Chile y se hizo referencia a la importante contribución de la Iglesia católica a la vida social del país, así como a la vida espiritual, a través de la religiosidad popular».

Agregó que se abordaron «algunas cuestiones de interés común en el ámbito regional e internacional, con especial referencia a las migraciones y el declive demográfico».

Hoy fuimos recibidos por Su Santidad el Papa León XIV, junto a los tres poderes del Estado. El Santo Padre conoce bien a Chile y nos manifestó su cariño, su preocupación por la paz y la familia, y su oración permanente por nuestra patria. Envió una gran bendición a cada chileno. https://t.co/Yu47wFD1I1 — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) November 4, 2026

Mensaje del papa León XIV antes de viajar a Uruguay, Argentina y Perú

Ayer, previo al inicio de su sexto viaje apostólico de León XIV, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, el líder religioso en su saludo en español durante la audiencia general se encomendó a las oraciones para que «este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría».

También al dirigirse a los fieles en italiano, el Papa hizo referencia a la partida del viernes hacia la primera etapa en Montevideo, capital de Uruguay. «Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero«, señaló.