¿Se terminan las giras de los Rolling Stones? La inesperada confesión de Ronnie Wood a Mario Pergolini

Ronnie Wood sorprendió a Mario Pergolini con una revelación sobre el futuro de los Rolling Stones. El histórico guitarrista británico visitó Otro día perdido, el programa de El Trece, y habló sobre la posibilidad de que la legendaria banda vuelva a salir de gira. Aunque sus integrantes continúan vinculados a la música, una decisión de Keith Richards mantiene en suspenso los próximos conciertos.

Según informó PrimiciasYa, durante la entrevista emitida el miércoles 4 de noviembre, Wood explicó que tanto él como Mick Jagger están dispuestos a continuar con la actividad del grupo, pero que Richards se encuentra cansado del ritmo de las giras internacionales. La confesión generó expectativa entre los fanáticos que esperan volver a ver a los Stones sobre un escenario.

Ronnie Wood reveló por qué los Rolling Stones todavía no vuelven a salir de gira

Durante la conversación con Pergolini, el músico recordó el trabajo que realizaron junto al productor Andrew Watt, responsable de Hackney Diamonds, el disco que los Rolling Stones lanzaron en 2023.

También mencionó Foreign Tongues, el álbum publicado en julio de 2026, y explicó que la banda continúa evaluando sus próximos pasos.

Sin embargo, el principal obstáculo para organizar una nueva gira es la postura de Keith Richards.

“Mick y yo ya estuvimos promocionando un poco, pero estamos esperando a que Keith se acomode y decida qué quiere hacer para su futuro”, explicó Wood.

El guitarrista agregó que su compañero se encuentra cansado de los viajes y del esfuerzo que implica una gira internacional.

Según relató, Richards manifestó que no quiere volver a salir de gira por un tiempo.

De esta manera, Wood dejó en claro que la banda no anunció una despedida definitiva, pero que tampoco tiene confirmado su regreso a los escenarios.

La decisión de Ronnie Wood mientras espera a Keith Richards

Lejos de quedarse inactivo, Ronnie Wood decidió continuar tocando por su cuenta mientras sus compañeros definen el futuro del grupo.

El músico explicó que no quería permanecer esperando una resolución sobre las próximas giras y optó por organizar sus propios conciertos.

“No me voy a quedar sentado a esperar, voy a salir a tocar”, aseguró durante la entrevista.

La decisión también recibió el apoyo de uno de sus grandes amigos, Rod Stewart, con quien compartió escenario durante su etapa en Faces.

Wood contó que el cantante le envió un mensaje para felicitarlo por sus nuevas presentaciones y expresarle su alegría por verlo nuevamente en actividad.

Ronnie Wood en Argentina: sus shows y el encuentro con Mario Pergolini

La visita del guitarrista a Otro día perdido se produjo en medio de su regreso a la Argentina, donde tiene previstas dos presentaciones como parte de su gira Fearless: Anthology 1965–2025.

El músico se presentará el viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el domingo 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano de Rosario, acompañado por su banda AMMO y con Imelda May como invitada especial.

Durante su participación en el programa de Pergolini, Wood también protagonizó uno de los momentos más celebrados de la noche.

El guitarrista tomó su instrumento y se sumó a una improvisación musical con Niño Monja, la banda de Agustín Rada Aristarán, ante el entusiasmo del público presente.

La entrevista dejó una conclusión que mantiene atentos a los seguidores de los Rolling Stones: la posibilidad de una nueva gira sigue abierta, pero dependerá de que Keith Richards decida volver a la ruta.

Mientras tanto, Ronnie Wood continúa celebrando sus seis décadas de trayectoria musical y demostrando que todavía tiene muchas ganas de subirse a un escenario.