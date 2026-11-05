Marta Fort reveló que Madonna intentó conquistar a Ricardo Fort: la inesperada historia que sorprendió en MasterChef Celebrity

Marta Fort volvió a sorprender en MasterChef Celebrity (Telefe), pero esta vez no fue por sus habilidades en la cocina. La joven compartió una inesperada historia sobre su padre, Ricardo Fort, que involucra a una de las figuras más importantes de la música internacional y que dejó completamente desconcertada a su compañera Julieta Nair Calvo.

Según informó PrimiciasYa, la influencer reveló que Madonna habría intentado conquistar a Ricardo Fort durante una salida en Estados Unidos, en la que también estuvo presente la reconocida diseñadora Donatella Versace. La confesión surgió espontáneamente durante una conversación sobre música y terminó con una frase que provocó risas en el estudio.

Marta Fort contó cómo Madonna intentó conquistar a Ricardo Fort

Todo comenzó cuando Julieta Nair Calvo le preguntó a Marta Fort por sus gustos musicales. La hija del empresario mencionó que disfruta cantar temas de Lady Gaga y Madonna, lo que llevó a la actriz a recordar la pasión que Ricardo tenía por la música.

En particular, hablaron de Bad Romance, uno de los grandes éxitos de Lady Gaga que el recordado empresario solía escuchar.

Intrigada, Julieta quiso saber si Ricardo había llegado a conocer personalmente a la cantante.

“No, pero salió de joda con Madonna y con Versace”, respondió Marta, sorprendiendo a su compañera.

Ante la curiosidad de la actriz, la joven decidió revelar un detalle todavía más llamativo.

“Madonna se lo quiso levantar”, aseguró.

Y, entre risas, completó la historia con una frase que generó sorpresa: “Era lastimosamente muy gay para ella”.

La anécdota volvió a poner en escena el costado más extravagante de la vida de Ricardo Fort y sus vínculos con figuras internacionales.

Ricardo Fort y Madonna: la historia de sus encuentros en Estados Unidos

Aunque la revelación de Marta sorprendió a los participantes de MasterChef Celebrity, los encuentros entre Ricardo Fort y Madonna tienen antecedentes en relatos sobre los años que el empresario vivió en Estados Unidos.

Según reconstruyó Infobae, a partir de una crónica de Eddie Fitte publicada en 2025, Fort habría conocido a Madonna en 1992, durante el rodaje del videoclip Deeper and Deeper, en Los Ángeles.

En aquella oportunidad, el empresario participó como extra en una escena de baile y tuvo un breve intercambio con la estrella.

A mediados de los años 90, ambos habrían vuelto a coincidir en una reunión organizada por Donatella Versace, antes de asistir a una fiesta en Miami.

Esos encuentros formaron parte de una etapa en la que Ricardo Fort buscaba desarrollar su carrera artística y establecer contactos dentro de la industria musical estadounidense.

Sin embargo, el supuesto intento de conquista de Madonna fue un detalle aportado ahora por Marta Fort, que no aparece confirmado en los relatos anteriores.

El homenaje de Marta Fort a Madonna que también llamó la atención

La admiración de Marta Fort por Madonna no es nueva. De hecho, pocos días antes de su revelación en MasterChef Celebrity, la joven eligió caracterizarse como la reina del pop para Halloween.

Para la ocasión, recreó uno de los looks más emblemáticos de la cantante durante su gira Blond Ambition World Tour, de 1990.

El vestuario incluyó un corsé rosa de copas cónicas inspirado en el diseño de Jean Paul Gaultier, acompañado por medias negras, una coleta rubia y maquillaje característico de aquella época.

Las imágenes fueron compartidas en sus redes sociales y generaron numerosas reacciones.

Con su participación en MasterChef Celebrity, Marta Fort continúa recuperando recuerdos de su padre, quien falleció en noviembre de 2013, y compartiendo historias poco conocidas de una de las personalidades más recordadas del espectáculo argentino.