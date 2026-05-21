Arranca el Desafío Ruta 40 con presencia regional y los mejores pilotos del mundo

El Desafío Ruta 40 se corre del 24 al 29 de mayo en San Juan y Mendoza.

Después de dos años, el Mundial de Rally Raid regresará a Argentina con el Desafío Ruta 40 que corresponderá a la tercera fecha y se correrá en San Juan y Mendoza.

La última edición en el país fue en el 2024 y pasó por Córdoba, San Juan y La Rioja. Con la participación de 151 tripulaciones de 35 naciones diferentes, el evento contará con la presencia de los mejores pilotos del mundo y algunos representantes regionales.

En motos, estará Juan Santiago Rostan, de buena actuación en el último Rally Dakar. El neuquino viajó con su papá, Santiago Rostan, que correrá en cuatriciclos. En esa rama, también dirá presente el cipoleño Isidro Fernández.

En la clase mayor de autos, denominada Ultimate, se destacan los nombres de Nasser Al-Attiyah, Sebastién Loeb y Carlos Sainz, entre otros.

El domingo 24 de mayo será el prólogo y luego se correrán cinco etapas desde el lunes hasta el viernes 29/05 con San Juan y San Rafael como epicentros.

La cantidad de anotados respecto a la última edición del Desafío creció un 38% en cuanto a los pilotos del campeonato mundial.

Santi Rostan: «Voy por el Top 5»

Juan Santiago Rostan y su papá Santiago ya viajaron a la región cuyana para el Desafío Ruta 40. «Correr con mi papá me pone muy contento. Es mi gran compañero de aventura y de vida, comparto todo con él», aseguró el piloto en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Es una edición histórica, en el Dakar hay 177 inscriptos y acá hubo 151, vienen los mejores. Creo que tiene que ver con el legado que dejó el Dakar acá en Argentina», destacó.

«La bajada de San Juan a Mendoza va a ser rápida. Las Dunas del Nihuil se van a llenar de gente, es la etapa como para ir a ver», agregó.

Sobre sus objetivos personales, señaló: «El top 5 para mí sería muy importante teniendo en cuenta que en el 2023 gané esa carrera. En 2024 no pude hacerlo, vamos con las energías renovadas para dejar a Neuquén en lo más alto. Todas estas fechas puntúan para el Dakar, es importante tener un buen resultado».

Cronograma

Sábado 23 de mayo

Verificaciones administrativas: 08:00-17:00 – Autódromo Villicum

Verificaciones técnicas: 08:30-18:00 – Autódromo Villicum

Domingo 24 de mayo

Shakedown – Albardón, San Juan

Rueda de prensa previa: 18:30 – Centro Cultural Conte Grand

Ceremonia de salida: 19:20 – Centro Cultural Conte Grand

Lunes 25 de mayo

Etapa 1: San Juan – San Juan, 341 km

Martes 26 de mayo

Etapa 2: San Juan – San Rafael, 298 km

Miércoles 27 de mayo

Etapa 3: San Rafael – San Rafael, 455 km

Jueves 28 de mayo

Etapa 4: San Rafael – San Juan, 310 km

Viernes 29 de mayo

Etapa 5: San Juan – San Juan, 288 km

Rueda de prensa final: 16:30 – Plaza 25 de Mayo

Entrega de premios: 17:00 – Plaza 25 de Mayo