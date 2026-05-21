Colapinto afronta otra fecha clave en la Fórmula 1: toda la data del Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto llega entonado a la quinta fecha del calendario de Fórmula 1, que se disputará en Montreal y tratará de aprovechar el envión en el circuito que lleva el nombre del gran Gilles Villeneuve. Luego de los 6 puntos que metió en el bolso en Miami, la expectativa crece y el argentino de Alpine se ilusiona con que la cosecha se haga costumbre. Por ahora suma 7 y ocupa el puesto 11° en el Campeonato de Pilotos.

En este Gran Premio canadiense estará el bonus track de la carrera sprint, que se disputará el sábado y Colapinto buscará sumar desde ese momento. Será la tercera “mini carrera” de la temporada en La Máxima y siempre es una prueba que da señales para la final del domingo.

Los detalles del Gilles Villeneuve

El circuito de Montreal es un trazado semipermanente de 4,361 kilómetros, rápido, estrecho y de tipo «stop-and-go», situado en una isla artificial. Se caracteriza por sus largas rectas, fuertes frenadas, muros cercanos y alta exigencia técnica, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los pilotos.

Esos 4,361 kms lo transforman en uno de los circuitos más cortos del calendario. En la final darán 70 vueltas (distancia total de 305,270 km) sobre el trazado que tiene 14 curvas. El récord de vuelta lo tiene Valtteri Bottas, en la temporada 2019, con 1m13s078.

Una de las 14 curvas del trazado de Montreal.

El programa de la F1 en Canadá

Viernes 22 de mayo

13:30 a 14:30, prácticas libres

17:30 a 18:14, clasificación sprint

Sábado 23 de mayo

13 a 14, carrera sprint

17 a 18, clasificación

Domingo 24 de mayo

17, final

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports, o en Disney+.

¿Cómo le fue a Colapinto en Canadá?

En la edición 2025 de la Fórmula 1 disputada en Canadá, el 15 de junio, Franco Colapinto logró avanzar a la Q2 y terminó la carrera en el puesto 13, con el Alpine A525. Ahora buscará mejora y repetir la cosecha de puntos.