Víctor Blanco rompió el silencio y habló del presente de Racing: «Tengo la preocupación que tienen todos»

Luego de un largo tiempo de silencio, Víctor Blanco volvió a realizar declaraciones y referirse a Racing Club de Avellaneda, club que presidio desde el 27 de septiembre de 2013 hasta el 15 de diciembre de 2024, tras la recordada consagración de la Academia en la Copa Sudamericana.

A pesar del deslucido presente deportivo de la entidad, con la reciente eliminación ante Boca en los cuartos de final de Copa Argentina que marcó la salida de Juan Pablo Vojvoda, Blanco evitó realizar críticas públicas hacia la actual dirigencia que comanda Diego Milito.

Presente en el Olé Summit, el evento que reúne a diferentes protagonistas del mundo futbolístico argentino, Blanco mantuvo una postura alejada de cualquier disputa política, asegurando que, durante los últimos meses, prefirió no intervenir públicamente en las decisiones tomadas por el oficialismo.

🗣️ VÍCTOR BLANCO: "PREOCUPADO PERO CON FE EN QUE VAMOS A SALIR ADELANTE"



El expresidente de Racing habló con Olé mano a mano: opinó del evento, al que calificó de "extraordinario", y se manifestó respecto al presente de "su querido club" pic.twitter.com/9oPW7mafSw — Diario Olé (@DiarioOle) September 30, 2026

El ex mandatario de Racing se refirió al presente de la institución y, aunque con pocas palabras, dejó un mensaje conciliador. “Tengo la preocupación que tenemos todos un poco en lo que se refiere a mi querido club, pero con fe que vamos a salir adelante”, expresó.

Más tarde, en la señal Fox Sports, Blanco amplió sus declaraciones y reconoció que extraña su etapa al frente de la Academia, aunque aseguró que actualmente intenta vivir su presente desde afuera.

“Sí, extraño. Pero uno tiene la cabeza en que falta mucho. Son cuatro años y la verdad que lo tengo liberado a ese tema, cuando llegue el momento, veremos”, manifestó.