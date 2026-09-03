Arruabarrena, tras la clasificación: qué tiene Paredes, elogios a Velasco y Montero y un pedido para el partido ante Racing

Rodolfo Arruabarrena lució la pechera naranja durante el duelo entre Boca y Vélez por la Copa Argentina. (Foto: Ariel Carreras - Clarín Fotografía)

Boca sufrió de más ante Vélez, pero avanzó de ronda en la Copa Argentina. El Xeneize fue superior durante los 90 minutos, aunque volvió a pecar de ineficacia y casi lo pierde en la última jugada, cuando Dilan Godoy estrelló un penal en el palo. Luego, en la definición desde los doce pasos, Álvaro Montero se hizo enorme y le dio el boleto a los cuartos de final, donde se enfrentará con Racing.

En ese sentido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena hizo un balance del partido: «Merecíamos un poco más, era un partido difícil contra un equipo bien trabajado. Lo fuimos a buscar, tuvimos opciones, no se nota la seguidilla de partidos», señaló en primera instancia.

Luego, el Vasco habló de la jugada en la que, ya en tiempo cumplido, Montero derribó a Simón Escobar dentro del área, luego de un contragolpe en el que su equipo había quedado mal parado. «La última es algo que tenemos que aprender, tener cuidado con estas contras. Se encontraron con un penal y por suerte para nosotros lo fallaron», advirtió.

«Es una jugada aislada, pero es una situación que se repite y eso lo hablamos. Es por querer ir a buscar y el rival también juega y encuentra esos espacios que no tendría que encontrar. Después, nunca nos encontraron mal parados y controlamos el partido. Nos falta meterla», amplió.

En cuanto a la serie de penales, el director técnico se deshizo en elogios hacia Montero: «Es un arquero que en esos momentos se agranda», destacó.

Cómo está Paredes, elogios a Velasco y su diferencia con Aranda

A cinco minutos del final del complemento, Leandro Paredes pidió el cambio por una molestia física. Sin embargo, en la conferencia de prensa, Arruabarrena llevó tranquilidad.

«Tuvo un aviso y es inteligente. Hizo la seña y salió, pero nada grave. Tuvo mucho despliegue. Hubo situaciones en las que tuvo que defender, y se siente. Lleva muchísimos partidos», aclaró.

👀 "PAREDES TUVO UN AVISO"



El Vasco Arruabarrena habló de los motivos de la salida del capitán de Boca de cara al partido del sábado en Mendoza.



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Por otro lado, el DT analizó cómo se siente la ausencia de Tomás Aranda, quien sufrió una fractura de peroné. «Tenemos otras características al no tener a Tomi, que él hace esa pausa y también aporta velocidad», explicó.

En ese sentido, habló de Alan Velasco, su reemplazante: «Hoy para mí Alan jugó un gran partido. Es un chico que tiene muchas ganas, que es resistido, pero que con el tiempo lo va a cambiar, con este tipo de partidos. Hoy jugó muy bien, le faltó el gol», analizó el director técnico.

La triple competencia y la intensa seguidilla

Respecto de la seguidilla de partidos, analizó: «Necesito a todo el grupo, y creo que me van respondiendo de a poco». Además, aprovechó para elogiar a dos jugadores que ingresaron desde el banco de suplentes y fueron determinantes: «Los chicos que entraron, Kevin Zenón y Carlos Palacios, en los penales asumieron la responsabilidad de patear y lo hicieron bien».

De cara a los cuartos de final de la Copa Argentina, Boca se enfrentará con la Acadenia y Arruabarrena ya dejó en claro cuándo prefiere disputar el encuentro: «Se vendrá Racing, esperemos que sea después de la fecha FIFA así descansamos todos». La fecha FIFA irá desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre y es probable que el encuentro se dispute en ese período, aunque el Xeneize podría contar con algunas bajas.

Consultado por la triple competencia que afronta el Xeneize, el técnico fue tajante: «No podemos elegir, hay que ir hasta que nos dé en las tres competencias. No vamos a elegir». Y agregó: «La Liga te da chances de rotar, pero la Copa Argentina y la Sudamericana no. El martes contra Sao Paulo y en Liga ante Gimnasia elegiremos lo mejor en lo físico».

Boca volverá a jugar este sábado, cuando visite a Gimnasia de Mendoza desde las 16:30, y el martes 8 de septiembre recibirá a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana. El Lobo mendocino llega en un gran momento tras golear a Independiente y marcha segundo en la Zona A, con 15 puntos.