Quién era el músico de México que fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija y una empleada

El asesinato ocurrido en una residencia de Atizapán de Zaragoza no solo derivó en la detención del empresario argentino Diego Sebastián Rosen (51), sino que dejó al descubierto una trama de traición que terminó con la vida de cuatro personas.

La investigación confirmó que los asesinos no forzaron ningún acceso: entraron aprovechando la relación de confianza con las víctimas. Un nene de 6 años sobrevivió ileso oculto en la vivienda. A continuación, quién era cada uno de los integrantes de la familia acribillada a balazos.

Jonathan «Honas» Meléndez: referente del synth pop mexicano

Conocido en el ambiente artístico bajo el seudónimo de «Honas», Meléndez era tecladista, compositor, productor musical y cofundador de Camilo Séptimo, la influyente banda creada en 2013 que se convirtió en una de las más populares del género en México.

Su rol fue determinante como la mente detrás de la construcción sonora del grupo, con el que editó cuatro discos (Óleos, Navegantes, Ecos y Jardín de las almas) y llenó escenarios masivos como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes.

Entre las víctimas fatales también se identificó a:

Ana Paula (35): casada con el productor, transitaba su segundo trimestre de embarazo (cuatro meses) . Las pericias forenses confirmaron que fue ejecutada a corta distancia de un disparo en la cabeza. La ferocidad del ataque impidió cualquier posibilidad de salvar al bebé en gestación.

casada con el productor, transitaba su . Las pericias forenses confirmaron que fue ejecutada a corta distancia de un disparo en la cabeza. La ferocidad del ataque impidió cualquier posibilidad de salvar al bebé en gestación. Sofía (3): la hija menor del matrimonio se encontraba en el inmueble al momento del ataque. Recibió un impacto mortal de arma de fuego en la cabeza , lo que ratifica la crueldad con la que actuaron los asesinos para no dejar testigos dentro del círculo familiar.

la hija menor del matrimonio se encontraba en el inmueble al momento del ataque. Recibió un , lo que ratifica la crueldad con la que actuaron los asesinos para no dejar testigos dentro del círculo familiar. La empleada doméstica (21): se encontraba cumpliendo sus tareas diarias en la vivienda. Según la reconstrucción de los peritos, intentó escapar o protegerse, pero fue alcanzada por los disparos y presentó una herida de bala mortal en la espalda .

se encontraba cumpliendo sus tareas diarias en la vivienda. Según la reconstrucción de los peritos, intentó escapar o protegerse, pero fue alcanzada por los disparos y presentó una . La mascota familiar: el perro de la casa también fue alcanzado por la ráfaga de proyectiles y murió fusilado en el lugar.

El desgarrador adiós de la banda

A través de sus canales oficiales, los integrantes de Camilo Séptimo emitieron un sentido comunicado para despedir a su compañero y condenar el atroz ataque.

«Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones. Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz», expresaron en sus redes sociales.