Carlos Alcaraz, el terror de las promesas que sigue firme en el US Open

Carlos Alcaraz enfrentó a diez jugadores más jóvenes en el ATP Tour, y ninguno pudo con su potencia. Ni siquiera Jaime Faria, a quien el murciano derrotó en la madrugada de hoy, por la segunda ronda del US Open. Tras dos horas y 39 minutos, el campeón defensor prevaleció con parciales de 4-6, 6-0, 6-3, 6-2.

Su supremacía ante jugadores de menor edad es tal que, además del récord de 14-0, Charly sólo ha perdido tres sets ante este tipo de jugadores, contra Nardi en Doha 2025, Fils en Montecarlo 2025 y ahora ante Faria (nacido en agosto de 2003), en el Arthur Ashe.

Charly vs. las promesas 10 los rivales menores que enfrentó el español y nunca perdió. Fils (3-0), Tarvet (1-0), Nardi (2-0) Quinn (1-0), Shang (2-0), Mpetshi Perricard (1-0), Fonseca (1-0), Lajal (1-0), Medjedovic (1-0) y Faria (1-0).

El portugués Faria, Nº 72 del ranking y debutante en esta ronda en el US Open, sorprendió a todos llevándose la manga inicial en casi 50 minutos. Pero Alcaraz respondió con velocidad: ganando los siguientes ocho games y quedándose con el segundo set y el tercero en poco más de una hora.

Poco pudo hacer Faria para impedir la remontada del murciano, que está jugando su primer torneo desde abril y luego de recuperarse de una lesión en la muñeca. Ahora el 3º del planeta cuenta con 16 victorias consecutivas en Grand Slams, un invicto que incluye sus campañas ganadoras en el US Open 2025 y el Australian Open 2026.

Charly, a los saltos en la Arthur Ashe. El español fue de menos a más y sueña con otro GS. (AP)

«Mantener la calma»

«En el primer set me sentía genial, tuve un punto de quiebre y un golpe de derecha bastante fácil que fallé. Tenía prisa. No me tomé mi tiempo. No fui paciente», dijo Alcaraz en la entrevista en la cancha. «Eso me costó el quiebre. Contra alguien como Jaime, que saca a 225 km/h, cada saque es realmente difícil. Después de eso, solo intenté concentrarme, mantener la calma y pensar que las cosas buenas volverían a suceder», agregó.

Con ese ímpetu, el campeón defensor llega a tercera ronda por quinta vez en seis participaciones. Su próximo rival será el chino Yibing Wu, 113º, y ganador de un título ATP (Dallas 2023). El diestro de 23 años lidera 1-0 el cara a cara, luego de imponerse en sets corridos en Shanghái 2024.