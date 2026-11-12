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¿Revisaste tu boleta? Los números de la suerte de Quini 6 y el impactante acumulado de $8.200 millones para el domingo

La Lotería de Santa Fe confirmó que las modalidades principales de Quini 6 quedaron vacantes, este miércoles 11 de noviembre 2026. Repasamos los números ganadores, el reparto de premios y el pozo acumulado.

Daniela Castro

Por Daniela Castro

Quini 6: pozos mayores vacantes.-

Quini 6: pozos mayores vacantes.-

Durante la noche del miércoles 11 de noviembre 2026, el sorteo número 3.425 de Quini 6, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, concluyó sin ganadores en el Tradicional ni en La Segunda, permitiendo que el pozo de esta última variante trepe hasta los $2.691.533.602,80.

En contrapartida, la fortuna de Quini 6 derramó premios millonarios en los escalones secundarios, beneficiando de forma directa a seis apostadores que alcanzaron cinco coincidencias en el Siempre Sale y repartiendo casi $3,8 millones por cabeza entre los diez mejores pronósticos del Tradicional.

Resultados Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 11 de noviembre 2026

El extracto oficial emitido por la Lotería de Santa Fe, en su edición nocturna, determinó las siguientes combinaciones y escalas de cobro:

Modalidad de juegoBolillas de la suerteEstado del premioGanadores / Monto individual
Tradicional
Primer Sorteo		02 – 24 – 25 – 32 – 37 – 40Vacante
($1.100 millones)		10 ganadores con 5 aciertos
($3.797.996,40 c/u)
La Segunda del Quini00 – 06 – 17 – 28 – 33 – 37Vacante
($2.691 millones)		20 ganadores con 5 aciertos
($1.898.998,20 c/u)
El Quini que Siempre Sale10 – 27 – 28 – 33 – 36 – 38Con ganadores6 ganadores con 5 aciertos
($56.785.482,00 a repartir)
Pozo Extra00 – 02 – 06 – 15 – 17 – 24 – 25 – 27 – 28 – 32 – 33 – 36 – 37 – 40 – 42Con ganadores772 ganadores
($259.067,36 c/u)

Próximo sorteo Quini 6: pozo acumulado para el domingo 15 de noviembre 2026

De cara a la jugada del fin de semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.426 superará con holgura los $8.200 millones, impulsada por los casi $2.700 millones de La Segunda, el piso en alza del Tradicional y el arrastre de La Revancha.

Los apostadores pueden tramitar sus cupones oficiales, integrados por seis cifras del 00 al 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del sábado por la tarde.

El acto público oficial se realizará el domingo 15 de noviembre 2026 a las 21:15 en la sala institucional, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y vía streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.


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Quini 6

Durante la noche del miércoles 11 de noviembre 2026, el sorteo número 3.425 de Quini 6, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, concluyó sin ganadores en el Tradicional ni en La Segunda, permitiendo que el pozo de esta última variante trepe hasta los $2.691.533.602,80.

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