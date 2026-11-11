Biguá vs. Independiente: chocan los planetas de Neuquén en la Liga Femenina de básquet

Es tiempo de revancha entre Biguá e Independiente. Las representantes de Neuquén a nivel nacional se verán las caras este jueves 12 de noviembre en El Nido y prometen un partido de alto vuelo en la costa de la capital. Será a partir de las 21, por la séptima fecha de la Conferencia Sur de la Liga Femenina de básquet.

La situación es muy opuesta. Mientras las Verdes marchan con un registro de 1-5, rindieron con altibajos y sufrieron varias lesiones, las Rojas están en un gran momento, tumbaron a Boca lejos de casa y tienen registro de 5-1.

Ante esta situación, las dirigidas de Javier Ielmini saben que tienen la gran chance de recuperarse, pero empezar a con la escalada en las posiciones. La semana llegó con novedades porque se sumó Sofía Wolf, reconocida base con pasado de Selección Argentina e integrante y multicampeona de Liga con Berazategui.

Con ella, más Florencia Ortiz, Catalina Taño, Charo Lértora y el poder interno de Clara Della Rosa, las locales irán por la victoria. Está en duda la participación de Agustina Jourdheuil, vital para las Bigualas.

Las Rojas están encendidas

Enfrente, un equipo que está en otra historia y que arrancó de la mejor manera bajo el mando de Gabriel Del Egido. Recuperó a Sofía Cabrera, que viene de menos a más, tiene a Jacqueline Soto en un alto nivel y encontró gol en Josefina Torruella, la bahiense que viene del básquet italiano y que la rompió ante las Xeneizes.

Por actualidad, Independiente tiene el cartel de favorito, pero Biguá es el local, la gente se hará sentir y el plantel tiene nombres para dar el golpe. En el choque de ida, disputado en la jornada inaugural, fue 68-63 para Independiente. Este jueves habrá revancha.