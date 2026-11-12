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Viaje con aval del Senado: por qué Keiko Fujimori se va del país y deja al papa León XIV a mitad de su estadía en Perú
Tras su multitudinario paso por la Argentina, el Sumo Pontífice aterrizó en territorio peruano para encarar seis días de intensa agenda oficial. Un recorrido marcado por la emoción y el reencuentro de Robert Prevost con la ciudad donde ejerció como obispo durante casi dos décadas y forjó su perfil pastoral.
El papa León XIV ya pisa suelo peruano, pero para el líder del Vaticano no se trata de una visita diplomática más. Tras cerrar su histórica despedida en Buenos Aires, el Sumo Pontífice arranca la tercera, última y más extensa etapa de su gira sudamericana. A diferencia de los tres días dedicados a Uruguay y Argentina, el cronograma en Perú demandará seis jornadas completas para abarcar un mapa complejo: la costa pacífica, la sierra andina y el corazón de la Amazonía.
Lejos de la formalidad protocolar, esta escala tiene un peso estrictamente afectivo. Perú es, en términos prácticos y emocionales, la verdadera «casa» de Robert Prevost. El pontífice vivió casi dos décadas en el país trabajando como misionero católico y obtuvo la ciudadanía peruana poco antes de asumir como obispo de Chiclayo, un cargo clave que ocupó entre 2015 y 2023.
Hoy, la figura de León XIV domina por completo el paisaje urbano en el norte peruano. Mientras Lima ostenta su título de epicentro culinario y Cusco brilla como la puerta al imperio inca, Chiclayo reclama su lugar en la historia como la cuna del Papa. Su rostro empapela las calles en murales coloridos, gorras y carteles que repiten un mensaje unánime: “Bienvenido a casa”.
EN VIVO: el papa León llegó a Perú y Robert Prevost vuelve a su hogar
«Gira asiática»: por qué Keiko Fujimori abandona el país en plena visita del Papa
Con el aval del Senado de la República, la mandataria estará fuera del territorio nacional entre el 15 y el 21 de noviembre. De esta manera, el Ejecutivo peruano confirmó que Fujimori se perderá la mitad del itinerario del Sumo Pontífice. Sus compromisos ineludibles en Asia incluyen:
>China: participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
>Japón: visita oficial de Estado.
«Cumbre de poder»: el papa León XIV se reunió con Keiko Fujimori y cuatro expresidentes en Lima
Sin embargo, el cónclave orquestado por la diplomacia vaticana no se limitó a la jefa de Estado en funciones. Durante el evento oficial, el líder de la Iglesia Católica logró un hecho político de gran magnitud al reunir bajo un mismo techo a figuras clave de la política peruana de los últimos años.
En el marco de la visita, el Papa coincidió y mantuvo reuniones con los siguientes expresidentes:
>Dina Boluarte
>José Jerí
>Manuel Merino
>José María Balcázar
El mensaje del papa al llegar a Perú
Me alegra profundamente volver al #Perú. Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas y me hicieron sentir uno de los suyos. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria. #ViajeApostólico— Papa León XIV (@Pontifex_es) November 12, 2026
El regreso a los orígenes: la gira de los seis días
Tras una primera mañana dedicada íntegramente a los obispos y el clero local en las entrañas de la Catedral, el verdadero termómetro social de la visita se medirá al mediodía en la emblemática Plaza Mayor. Allí, el líder de la Iglesia Católica brindará un mensaje directo y abierto a la ciudadanía, enfocado en las tensiones y esperanzas que atraviesa el pueblo peruano.
Sin embargo, el evento más convocante y político de la jornada llegará al caer la tarde. El Vaticano diagramó una vigilia histórica en el Estadio Nacional, donde el Papa se verá cara a cara con miles de jóvenes y estudiantes universitarios, un sector clave para cimentar su mensaje pastoral y social en la región.
El cronograma oficial en Lima (hora local):
11:30 h (09:30 en Perú) | Palacio Arzobispal: Cumbre privada a puertas cerradas con los obispos del Perú.
12:20 h (10:20 en Perú) | Basílica Catedral: Celebración litúrgica junto a sacerdotes, religiosos y consejos pastorales.
13:30 h (11:30 en Perú) | Plaza Mayor de Lima: El plato fuerte del mediodía. Encuentro público y mensaje abierto a la ciudadanía.
20:00 h (18:00 en Perú) | Estadio Nacional: Multitudinaria vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios.
22:00 h (20:00 en Perú) | Nunciatura Apostólica: Cena de cierre de jornada junto a la cúpula episcopal.
(La cobertura de los eventos en tiempo real se transmite a través de la señal oficial de TVPerú).
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