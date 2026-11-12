Viaje con aval del Senado: por qué Keiko Fujimori se va del país y deja al papa León XIV a mitad de su estadía en Perú

El papa León XIV ya pisa suelo peruano, pero para el líder del Vaticano no se trata de una visita diplomática más. Tras cerrar su histórica despedida en Buenos Aires, el Sumo Pontífice arranca la tercera, última y más extensa etapa de su gira sudamericana. A diferencia de los tres días dedicados a Uruguay y Argentina, el cronograma en Perú demandará seis jornadas completas para abarcar un mapa complejo: la costa pacífica, la sierra andina y el corazón de la Amazonía.

Lejos de la formalidad protocolar, esta escala tiene un peso estrictamente afectivo. Perú es, en términos prácticos y emocionales, la verdadera «casa» de Robert Prevost. El pontífice vivió casi dos décadas en el país trabajando como misionero católico y obtuvo la ciudadanía peruana poco antes de asumir como obispo de Chiclayo, un cargo clave que ocupó entre 2015 y 2023.

Hoy, la figura de León XIV domina por completo el paisaje urbano en el norte peruano. Mientras Lima ostenta su título de epicentro culinario y Cusco brilla como la puerta al imperio inca, Chiclayo reclama su lugar en la historia como la cuna del Papa. Su rostro empapela las calles en murales coloridos, gorras y carteles que repiten un mensaje unánime: “Bienvenido a casa”.